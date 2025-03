Avdija anota 36 puntos y guía a los Trail Blazers a una victoria de 128-109 sobre los Nuggets

Shaedon Sharpe (17), de los Trail Blazers de Portland, tira de larga distancia mientras Jamal Murray (27), de los Nuggets de Denver, defiende durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 21 de marzo de 2025, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.