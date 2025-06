Astros dominan 10-3 a Mellizos con Altuve y Melton encabezando el ataque

El bateador designado de los Astros, José Altuve, es felicitado en el dugout desués de pegar un cuadrangular solitario durante la cuarta entrada del juego de béisbol en contra de los Mellizos de Minnesota, el viernes 13 de junio de 2025, en Houston. (AP Foto/Kevin M. Cox) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.