Aston Villa vence 3-1 a Brujas al abrir los octavos de final de la Champions

Marco Asensio de Aston Villa celebra el autogol de Brandon Mechele de Club Brujas en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 4 de marzo de 2025, en Brujas, Bélgica. Aston Villa ganó 3-1. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved