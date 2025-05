Arsenal asegura su regreso a la Champions en un día de despedidas para Everton y Vardy

Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest celebra tras anotar en el encuentro ante el West Ham con un tributo a su compañero Taiwo Awoniyi en la Liga Premier el domingo 18 de mayo del 2025. (Gareth Fuller/PA via AP) PA Wire

Leandro Trossard felicita a su compañero del Arsenal Declan Rice tras anotar en el encuentro ante el Newcastle en la Liga Premier el domingo 18 de mayo del 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved