Angelinos: Shohei Ohtani seguirá con el equipo hasta el final de la temporada

“Está haciendo lo imposible”, comentó el mánager de los Tigres A.J. Hinch. “Estamos enfrentando a un talento generacional”.

Ohtani abrió en el primer juego de la doble cartelera en Detroit y tenía previsto dar declaraciones a la prensa tras su apertura.

En procura de reforzar sus posibilidad de clasificarse a la postemporada por primera vez desde 2014, los Angelinos adquirieron a los derechos Lucas Giolito y Reynaldo López de los Medias Blancas de Chicago la noche del miércoles.

La franquicia está desesperada de sacarse de encima su reputación de desperdiciar el talento descomunal de Mike Trout y Ohtani. El club propiedad de Arte Moreno ostenta la racha de más temporadas con un balance negativo de victorias y derrotas (siete) y de campañas sin acceder a los playoffs (ocho, empatados con Detroit).

Y en lo que puedan contar con Ohtani, la intención de los Angelinos es romper esas rachas.

“Nunca me he acercado a Shohei para decirle: ‘Oye, no te vamos a cambiar’", dijo Minasian. “Creo que fui bastante claro sobre eso la última vez que hablamos. No se va a ninguna parte. No creo que alguien me creyó".

