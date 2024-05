América se impone sobre Cruz Azul para ser el bicampeón del fútbol mexicano

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Julian Quiñonez, derecha, del América y Willer Ditta, de Cruz Azul, compiten por el balón durante el partido de vuelta de la final del futbol mexicano, en el estadio Azteca, el domingo 26 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El capitán del América, Henry Martin levanta los trofeos luego de vencer a Cruz Azul en la final del torneo Clausura en el estadio Azteca, en Ciudad de México, domingo, mayo 26, 2024. . (AP Foto/Eduardo Verdugo)