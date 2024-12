América remonta para vencer al Monterrey en el encuentro de ida por la final del torneo Apertura

El jugador del América, Kevin Álvarez, celebra su gol ante el Monterrey por la ida de la final del torneo Apertura de México en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, México, el jueves 12 de diciembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El lateral del América, Kevin Álvarez, celebra su gol ante el Monterrey por la ida de la final del torneo Apertura de México en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, México, el jueves 12 de diciembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El jugador español del Monterrey, Sergio Canales, celebra su gol ante el América por la ida de la final del torneo Apertura de México en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, México, el jueves 12 de diciembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El portero del Monterrey, Luis Cárdenas, derecha, y Víctor Guzmán, celebran un gol ante el América por la ida de la final del torneo Apertura de México en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, México, el jueves 12 de diciembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El entrenador del América,André Jardine, izquierda, protesa al árbitro durante el partido por la final del torneo Apertura en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, México, el jueves 12 de diciembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El jugador del América, Alejandro Zendejas, celebra anotar el segundo gol de su equipo ante el Monterrey por la final del torneo Apertura en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, México, el jueves 12 de diciembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved