Álvarez busca unificar nuevamente cetros supermedianos en pelea matutina del domingo ante Scull

ARCHIVO - El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez celebra tras derrotar a Edgar Berlanga en una pelea por el título de los supermedianos, el 14 de septiembre de 2024 en Las Vegas (AP Foto/John Locher, archivo)

Ahora Álvarez quiere recuperar ese cinturón, que lo convertiría en campeón indiscutido por segunda vez.

“Significa mucho porque eso es historia para mi carrera", expresó Álvarez.

Se trata de una pelea que Scull, quien nació en Cuba pero vive en Alemania, no esperaba.

“Pero siempre estamos entrenando y estás listo y piensas en la posibilidad de que algo así pueda suceder”, comentó Scull. "Tengo que agradecer al 'Equipo Canelo' por aceptar esta pelea”.

Scull entiende que pocos esperan que derrote a Álvarez o incluso que sea competitivo. BetMGM lista a Canelo en -200 para ganar por nocaut por 40ª vez en su carrera --aunque su nocaut más reciente ocurrió hace casi cuatro años.

Scull señaló su historia de dejar Cuba hace 23 años y pelear en 24 países como prueba de su resiliencia.

“Siempre he enfrentado a diferentes culturas, he peleado contra otros oponentes ante quienes la gente me ha subestimado”, manifestó Scull. "Agradezco a Dios por esta oportunidad de unificar (el título). Realmente no me importa lo que diga la gente. Todo lo que sé es que voy a la pelea para demostrar que sí, se puede”.

El sereno Scull conoce la oportunidad que tiene frente a él. Está agradecido de que a sus 32 años finalmente haya llegado una oportunidad para hacerse un nombre más allá de los fanáticos acérrimos del boxeo.

Podría así acercarse al estatus de Canelo.

Álvarez está aquí por negocios, y no solo financieros. Viajó a Riad hace tres semanas para adaptarse a la diferencia horaria y al clima desértico con temperaturas de tres dígitos Fahrenheit (más de 37 Celsius), con el que de cualquier modo está acostumbrado a lidiar en Las Vegas.

El campeón mexicano y favorito de los fanáticos consideró un sueño pelear en un país diferente, y esperaba enviar un mensaje de que está allí por más que solo el dinero.

Hubo un poco de críticas descorteses al final de la conferencia de prensa que promocionaba esta pelea, aunque la animadversión ha sido moderada para los estándares del boxeo.

“Todo el mundo habla, pero cuando subes al ring, va a ser algo diferente", dijo Álvarez. "Vas a sentir algo diferente, créeme. Esto no es nada nuevo para mí”.

