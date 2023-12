Alumno contra maestro brasileño se topan por un boleto a la final del fútbol en México

Henry Martín (izquierda) celebra con su compañero Jonathan Rodríguez tras anotar el segundo gol del América en la victoria 2-0 ante León en los cuartos de final de la Liga MX, el sábado 2 de diciembre de 2023, en el estadio Azteca. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved