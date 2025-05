Alonso rompe sequía de jonrones y Mets superan batazo inicial de Ohtani en victoria 3-2 ante Dodgers

Pete Alonso, de los Mets de Nueva York, observa el vuelo de la pelota que se voló la barda para un cuadrangular de dos carreras durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 25 de mayo de 2025. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.