Alemania supera a Italia y avanza a semifinales de la Liga de Naciones; tres series van al alargue

Tim Kleindienst, izquierda, de Alemania, celebra después de marcar el tercer gol de su equipo con Antonio Rudiger durante el partido de fútbol de cuartos de final de la Liga de Naciones entre Alemania e Italia, en el Signal-Iduna Park en Dortmund, Alemania, el domingo 23 de marzo de 2025. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved