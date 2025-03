Alcaraz se despide a las primeras de cambio en Miami

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Carlos Alcaraz durante su partido contra Jack Draper en las semifinales del Abierto de Indian Wells, el 15 de marzo de 2025. (AP Foto/Mark J. Terrill)

“No he jugado bien, físicamente tampoco me he sentido bien. En este tipo de partidos, cuando no sientes esa confianza, todo se vuelve mucho más duro”, agregó el campeón de cuatro torneos de Grand Slam. ”Creo que venía bien después de Indian Wells, pero ahora con esta derrota no sé qué decir. Anímicamente estoy jodido... este es un torneo donde quiero hacerlo bien y perder en primera ronda duele mucho”.