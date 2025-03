Adebayo se convierte en el líder de dobles-dobles del Heat en victoria 106-90 sobre Wizards

Bam Adebayo (13), del Heat de Miami, se estira para anotar una canasta superando a Corey Kispert (24), de los Wizards de Washington, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 3 de marzo de 2025, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.