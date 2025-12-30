Departamento de Justicia procesó a Ábrego García sólo tras deportación errónea, según orden del juez

Compartir en:









Kilmar Ábrego García y su esposa, Jennifer Vasquez Sura, salen de la corte federal de Maryland, el lunes 22 de diciembre de 2025, en Greenbelt, Maryland. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Ábrego García se ha declarado inocente ante un tribunal federal en Tennessee de cargos de tráfico de personas. Busca que se desestime el caso, argumentando que la acusación es vengativa, y que el gobierno del presidente Donald Trump busca castigarlo por la vergüenza de su deportación errónea.

Para respaldar su argumento, ha solicitado al gobierno que entregue documentos que revelen cómo se llegó a la decisión de procesarlo en 2025 por un incidente que había ocurrido casi tres años antes. El 3 de diciembre, el juez federal Waverly Crenshaw presentó una orden precintada que obligaba al gobierno a proporcionar algunos documentos a Ábrego García y su equipo legal. La orden fue desprecintada el martes y arroja nueva luz sobre el caso.

Crenshaw había determinado anteriormente que existía "cierta evidencia" de que la acusación contra Ábrego García podría ser vengativa. Mencionó en específico una declaración del subsecretario de Justicia Todd Blanche a un programa de Fox News que parecía dejar entrever que la agencia acusó a Ábrego García porque había ganado su caso de deportación injusta.

Rob McGuire, quien fue fiscal federal interino para el distrito medio de Tennessee hasta finales de diciembre, argumentó que esas declaraciones eran irrelevantes porque él solo tomó la decisión de procesar, y no tiene animosidad contra Ábrego García.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

