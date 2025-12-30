americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Departamento de Justicia procesó a Ábrego García sólo tras deportación errónea, según orden del juez

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Altos funcionarios del Departamento de Justicia impulsaron la acusación contra Kilmar Ábrego García --la que calificaron como "máxima prioridad"-- únicamente después de que fue deportado por error y se ordenó posteriormente su regreso a Estados Unidos, de acuerdo con una orden judicial desprecintada recientemente.

Kilmar Ábrego García y su esposa, Jennifer Vasquez Sura, salen de la corte federal de Maryland, el lunes 22 de diciembre de 2025, en Greenbelt, Maryland. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Kilmar Ábrego García y su esposa, Jennifer Vasquez Sura, salen de la corte federal de Maryland, el lunes 22 de diciembre de 2025, en Greenbelt, Maryland. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Ábrego García se ha declarado inocente ante un tribunal federal en Tennessee de cargos de tráfico de personas. Busca que se desestime el caso, argumentando que la acusación es vengativa, y que el gobierno del presidente Donald Trump busca castigarlo por la vergüenza de su deportación errónea.

Para respaldar su argumento, ha solicitado al gobierno que entregue documentos que revelen cómo se llegó a la decisión de procesarlo en 2025 por un incidente que había ocurrido casi tres años antes. El 3 de diciembre, el juez federal Waverly Crenshaw presentó una orden precintada que obligaba al gobierno a proporcionar algunos documentos a Ábrego García y su equipo legal. La orden fue desprecintada el martes y arroja nueva luz sobre el caso.

Crenshaw había determinado anteriormente que existía "cierta evidencia" de que la acusación contra Ábrego García podría ser vengativa. Mencionó en específico una declaración del subsecretario de Justicia Todd Blanche a un programa de Fox News que parecía dejar entrever que la agencia acusó a Ábrego García porque había ganado su caso de deportación injusta.

Rob McGuire, quien fue fiscal federal interino para el distrito medio de Tennessee hasta finales de diciembre, argumentó que esas declaraciones eran irrelevantes porque él solo tomó la decisión de procesar, y no tiene animosidad contra Ábrego García.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a "fuerzas externas"

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: "Que no lo suelten"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter