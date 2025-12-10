Departamento de Justicia de EEUU puede revelar registros del caso Epstein de 2019, dice juez

ARCHIVO – En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, aparece Jeffrey Epstein, el 28 de marzo de 2017. (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York vía AP, Archivo) AP

El juez federal de distrito, Richard M. Berman, revirtió su decisión anterior de mantener el material en secreto, citando una nueva ley que exige que el gobierno abra sus archivos sobre Epstein y su antigua confidente Ghislaine Maxwell. El impartidor de justicia advirtió previamente que las aproximadamente 70 páginas de materiales del jurado investigador programadas para su publicación son poco reveladoras y “meramente un fragmento de rumores” sobre la conducta del magnate.

El martes, otro juez federal de Manhattan ordenó la publicación de los registros del caso de tráfico sexual de Maxwell en 2021. La semana pasada, un juez en Florida aprobó la desclasificación de transcripciones de una investigación federal del jurado investigador sobre Epstein abandonada en la década de 2000.

El Departamento de Justicia solicitó a los jueces que levantaran las órdenes de secrecía después de que la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada por el Congreso y convertida en ley por el presidente Donald Trump el mes pasado, creara una excepción limitada a las reglas que normalmente mantienen la confidencialidad de los procedimientos del jurado investigador. La ley exige que el Departamento de Justicia divulgue los registros relacionados con Epstein al público antes del 19 de diciembre.

Los abogados de los herederos de Epstein le dijeron a Berman la semana pasada que sus clientes no asumieron ninguna postura sobre la solicitud de desclasificación del Departamento de Justicia.

Las preguntas sobre los archivos del gobierno sobre Epstein han dominado el primer año del segundo mandato de Trump, y la presión sobre el republicano se intensificó después de que incumpliera su promesa de campaña de liberar los archivos. Su gobierno permitió la divulgación de una parte de material, la mayoría del cual ya era público, decepcionando a sus críticos y algunos aliados.

Berman fue directo en su fallo del miércoles, escribiendo que la ley de transparencia “pretende inequívocamente hacer públicos los materiales del jurado investigador sobre Epstein y los materiales de descubrimiento” que anteriormente estaban cubiertos por órdenes de secrecía. La ley “deroga los materiales del jurado investigador que de otro modo serían secretos”, escribió.

El juez instó al Departamento de Justicia a seguir cuidadosamente las disposiciones de privacidad de la ley para garantizar que los nombres e información identificativa de las víctimas sean redactados o tachados. La seguridad y privacidad de las víctimas “son primordiales”, escribió.

En documentos judiciales, el Departamento de Justicia informó a Berman que el único testigo que habló ante el jurado investigador de Epstein fue un agente del FBI que, señaló el juez, “no tenía conocimiento directo de los hechos del caso y cuyo testimonio fue mayormente de oídas”.

El agente testificó durante dos días, el 18 de junio de 2019 y el 2 de julio del mismo año. El resto de la presentación del jurado investigador consistió en un archivo de PowerPoint y un registro de llamadas. La sesión del 2 de julio terminó cuando los miembros del jurado investigador votaron a favor de acusar a Epstein.

Epstein, un millonario administrador de fondos conocido por socializar con celebridades, políticos, multimillonarios y la élite académica, se suicidó en la cárcel un mes después de su arresto en 2019. Maxwell fue condenada en 2021 por un jurado federal por tráfico sexual por ayudar a reclutar a algunas de las víctimas menores de edad del magnate y participar en algunos de los abusos. Cumple una sentencia de prisión de 20 años.

El abogado de Maxwell le dijo a un juez la semana pasada que desclasificar los registros de su caso podría arruinar sus planes de presentar una petición de hábeas corpus, un recurso legal que busca anular su condena. En octubre, la Corte Suprema se negó a escuchar la apelación de Maxwell.

