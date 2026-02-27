Departamento de Justicia de EEUU acusa a 30 personas más por protesta en iglesia de Minnesota

ARCHIVO – La iglesia Cities Church en St. Paul, Minnesota, donde un grupo de activistas irrumpieron en una ceremonia afirmando que el pastor trabajaba también como agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el lunes 19 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Angelina Katsanis, Archivo) AP

En una publicación en redes sociales, Bondi manifestó que 25 personas habían sido detenidas y que habría más arrestos en las siguientes horas de ese día.

“NO PUEDEN ATACAR UN LUGAR DE CULTO. Si lo hacen, no pueden esconderse de nosotros: los encontraremos, los arrestaremos y los procesaremos”, escribió Bondi en la publicación: “Este Departamento de Justicia DEFENDERÁ a los cristianos y a todos los estadounidenses de fe”.

Los detenidos tendrán una primera comparecencia ante el tribunal y un juez magistrado fijará las condiciones para su liberación.

Entre los arrestados figuran los periodistas independientes Don Lemon y Georgia Fort, y la destacada activista local Nekima Levy Armstrong, quien fue objeto de una foto manipulada publicada por la Casa Blanca en la que aparece llorando durante su arresto. Se han declarado inocentes de cargos por violación de derechos civiles.

En total, 39 personas han sido acusadas por la protesta en la iglesia, y todas enfrentan cargos por conspiración contra la libertad religiosa y por interferir con el derecho a la libertad religiosa.

Un grupo de manifestantes acudió a Cities Church, en St. Paul, Minnesota, el 18 de enero, después de enterarse de que uno de los pastores de la iglesia también trabaja como agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La protesta provocó una rápida condena de funcionarios del gobierno de Trump y de líderes conservadores por interrumpir una ceremonia dominical.

La acusación formal sostiene que los “agitadores” entraron a la iglesia en un “ataque coordinado al estilo de una toma” y realizaron actos de intimidación y obstrucción.

“Los niños pequeños se preguntaban, como dijo un niño, si sus padres iban a morir”, se indica en la acusación.

Un abogado de la iglesia elogió al Departamento de Justicia por acusar a más personas.

“La Primera Enmienda no le da a nadie —sin importar su profesión, notoriedad o política— licencia para irrumpir en una iglesia e intimidar, amenazar y aterrorizar a familias y niños que rinden culto en su interior”, afirmó Doug Wardlow en un comunicado.

La acusación revisada incorpora nuevas imputaciones, en comparación con la original presentada en enero.

En ella se indica que dos personas “realizaron labores de reconocimiento” fuera de la iglesia un día antes de la protesta y grabaron su visita en video; una de ellas dijo: “Mi idea es poder cerrar todo este callejón aquí mismo”.

Según la acusación, el video fue enviado a Armstrong, a quien se acusa de ayudar a encabezar el esfuerzo, para que lo utilizara en la preparación de la protesta.

Armstrong se ha declarado inocente y expresó que ella y otros estaban siendo objeto de ataques por alzar la voz contra “la tiranía del gobierno de Trump”.

La protesta en la iglesia ocurrió durante un par de meses tensos para Minnesota, donde el gobierno de Trump envió miles de agentes federales para la Operación Metro Surge tras una serie de casos de fraude contra el gobierno en los que la mayoría de los acusados tenía raíces somalíes. En muchos casos, los agentes federales lanzaron gas lacrimógeno para el control de multitudes en enfrentamientos vecinales con activistas, y a menudo los detenían junto con inmigrantes.

El 7 de enero, un agente federal mató a tiros a Renee Good, una madre de 37 años, en el sur de Minneapolis. En otro tiroteo mortal, una semana después de la protesta en la iglesia, un agente federal mató al enfermero de 37 años Alex Pretti.

Se desataron manifestaciones en todo el país en respuesta, seguidas por un cambio en la dirigencia de la Operación Metro Surge y la posterior reducción gradual de la operación de control migratorio a mediados de febrero.

Desde entonces, las Ciudades Gemelas han lidiado con el impacto en las comunidades y en la economía local. La ciudad de Minneapolis dijo que sufrió un impacto de 203,1 millones de dólares debido a la operación, y que decenas de miles de residentes necesitan ayuda de emergencia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP