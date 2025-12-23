Departamento de Justicia demanda al gobernador de Illinois por leyes que protegen a inmigrantes

Pritzker promulgó hace unas semanas un conjunto de leyes que prohíben los arrestos civiles dentro y en las inmediaciones de los juzgados en todo el estado y que requieren que hospitales, centros de cuidado infantil y universidades públicas cuenten con procedimientos para manejar operaciones civiles de inmigración y de protección de información personal.

Las leyes, que entraron en vigor de inmediato, también proporcionan pasos legales para las personas cuyos derechos constitucionales fueron violados durante las redadas federales de inmigración en el área de Chicago, los cuales incluyen pagos compensatorios de 10.000 dólares para quienes fueron arrestados ilegalmente mientras intentaban asistir a un procedimiento judicial.

Activistas migratorios y legales han aplaudido la iniciativa, diciendo que muchos inmigrantes evitaban presentarse en juzgados, hospitales y escuelas por temor a ser detenidos.

“Nuestra resistencia colectiva a los ataques violentos del ICE y la CBP en nuestras comunidades va más allá de una respuesta rápida liderada por la comunidad —también incluye soluciones legislativas”, afirmó en ese momento, refiriéndose por sus iniciales en inglés al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, respectivamente.

El Departamento de Justicia argumenta que Pritzker y el fiscal general Kwame Raoul, los demócratas mencionados en la demanda, violaron la Constitución de Estados Unidos con estas leyes, las cuales, afirman, “amenazan la seguridad de agentes federales”, según un comunicado dado a conocer la noche del lunes. La demanda es parte de un esfuerzo de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, por identificar leyes estatales y locales que, según la agencia, obstaculizan las operaciones federales de inmigración.

Pritzker y Raoul no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

Al promulgar estas medidas, Pritzker reconoció que podrían ser impugnadas en los tribunales.

“Sin duda, ellos tienen la capacidad de ir a la corte, pero creo que esta no es sólo una buena ley, sino una gran ley”, expresó Pritzker.

La “Operación Midway Blitz” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que parece haber disminuido en gran medida por ahora, resultó en el arresto de más de 4.000 personas. Los datos sobre las personas arrestadas desde principios de septiembre hasta mediados de octubre revelaron que sólo el 15% de ellas tenían antecedentes penales, en su gran mayoría por infracciones de tráfico, delitos menores o delitos no violentos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP