americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Departamento de Justicia acusa a hombre por arrojar vinagre a la representante Ilhan Omar

MINNEAPOLIS (AP) — El Departamento de Justicia ha acusado a un hombre que roció vinagre de sidra de manzana sobre la representante demócrata Ilhan Omar en un evento en Minneapolis.

La representante demócrata por Minnesota Ilhan Omar en conferencia de prensa en Minneapolis el 28 de enero del 2026. (AP foto/Adam Gray)
La representante demócrata por Minnesota Ilhan Omar en conferencia de prensa en Minneapolis el 28 de enero del 2026. (AP foto/Adam Gray) AP

El hombre arrestado por el ataque del martes, Anthony Kazmierczak, enfrenta cargos de asalto, oposición, obstrucción e intimidación forzosa contra Omar, según documentos presentados en un tribunal federal.

Las autoridades determinaron que la sustancia era agua y vinagre de sidra de manzana, de acuerdo con una declaración jurada.

No estaba claro si Kazmierczak tenía un abogado que pudiera comentar sobre las acusaciones. Se dejó un mensaje en la oficina del defensor federal en Minnesota.

Kazmierczak tiene antecedentes penales y ha realizado publicaciones en línea en apoyo al presidente Donald Trump.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Destacados del día

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

Estados Unidos envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa

Estados Unidos envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

ESCÁNDALO EN HIALEAH: Hombre arrestado por acosar a exsocio y colocar rastreador en su vehículo

ESCÁNDALO EN HIALEAH: Hombre arrestado por acosar a exsocio y colocar rastreador en su vehículo

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter