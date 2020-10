FINCIMEX culpa a Western Union de que las remesas no se paguen en dólares en la isla

Lo irónico es que mientras FINCIMEX intentaba alarmar a las redes sociales con un supuesto cierre de las oficinas de Western Union y una interrupción total de las remesas, la compañía estadounidense respondía rápidamente que sus servicios entre Estados Unidos y Cuba siguen operativos.

Según Western Union, los estadounidenses pueden seguir enviando dinero a sus familias en la isla a través de sus más de 400 tiendas en Cuba y que sigue explorando las vías para cumplir con las nuevas reglas y regulaciones.

Lo cierto es que el régimen tiene hasta el 27 de noviembre próximo para ver cómo llegan las remesas a través de Western Union.

Un vocero del Departamento de Estado dijo a América Noticias que las remesas a Cuba aún pueden fluir, pero no a través de las manos de los militares y que no respaldaban ninguna vía de transmisión alternativa específica y que estaba claro que ya existen alternativas no militares para ello.

Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, cree que el anuncio de FINCIMEX de un supuesto cierre de las oficinas de Western Union en la isla era una medida activa de la inteligencia de los militares cubanos para crear un caos, sobre todo en electorado cubanoamericano ante los comicios en Estados Unidos.