Departamento de Estado: "continuaremos estrategia de presión a la dictadura cubana"

Jon E. Piechowski, Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisfericos, hablo en exclusiva con America Noticias sobre la mas reciente medida que prohibe los envíos de remesas a la isla a través de entidades dirigidas por militares.

“Queremos que las remesas pueden aumentar, -dijo Piechowski- pero no queremos que los militares se apoderen de moneda dura, como lo hacen actualmente a traves de las remesas.”

Sobre quienes critican la mas reciente medida de la administración alegando que dificulta la ayuda al cubano común, Piechowski aseguro: “Nosotros apoyamos al pueblo cubano, pero creemos que ellos merecen sacar el máximo provecho a las remesas que sus familiares les mandan. Hay otras maneras, no como ahora utilizando FINCIMEX y a las otras entidades controladas por las Fuerzas Armadas… Queremos que esto acabe de una vez.”

A la pregunta se si hay mas sanciones en camino contra el régimen de la isla, el alto funcionario fue enfático: “No voy a especular sobre las medidas que tomaremos. Sencillamente vamos a seguir aplicando nuestra estrategia de presion a la dictadura hasta que el pueblo cubano goce de la libertad y de los derechos humanos como millones de personas lo hacen en America Latina y el mundo.”

Este sábado el gobierno de EE.UU. anunció que a partir del próximo 27 de noviembre, el envío de remesas a Cuba quedará prohibido mediante empresas controladas por el aparato militar del régimen, lo cual afecta directamente a la Western Union, que opera en la isla en asociación con Fincimex, una compañía sancionada por el Departamento de Estado norteamericano.

Declaración del Secretario de Estado, Michael R. Pompeo

En el día de ayer, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro tomó medidas para excluir a las fuerzas militares de Cuba del proceso de envío de remesas a ese país. Una vez que entren en vigor estos cambios a las Reglamentaciones sobre Control de Activos Cubanos (Cuban Assets Control Regulations, CACR), las personas sujetas a la jurisdicción de EE. UU. ya no estarán autorizadas a procesar el envío de remesas hacia Cuba o desde este país que involucren a entidades o subentidades incluidas en la Lista Restringida de Cuba establecida por el Departamento de Estado. Estos cambios prevén un período de 30 días antes de su entrada en vigencia, a fin de facilitar su implementación técnica. Seguirá siendo posible enviar remesas estadounidenses a Cuba, pero no pasarán por el control de las fuerzas militares cubanas, que utiliza esos fondos para oprimir al pueblo cubano y financiar la injerencia cubana en Venezuela.

Estados Unidos apoya el principio de que los cubanos deben tener la posibilidad de prosperar y ayudar a sus familias sin que los militares cubanos usen a su arbitrio sus ingresos en moneda fuerte. El gobierno y las fuerzas militares de Cuba han creado un sistema que se apropia de la moneda fuerte a través de mecanismos financieros operados por las fuerzas militares, como FINCIMEX y AIS, y toma una porción de las remesas que los ciudadanos comunes de Cuba reciben desde el exterior, incluidas las provenientes de Estados Unidos. Cuba es el único país en el hemisferio donde las fuerzas militares se quedan con una parte de las remesas. Además, el régimen cubano obliga a los cubanos a usar las remesas que les quedan para comprar artículos con sobreprecios en tiendas que controla el gobierno.

La medida que se adoptó ayer demuestra el compromiso que Estados Unidos mantiene desde hace tiempo de poner fin a las prácticas económicas que benefician de manera desproporcionada al gobierno cubano o a sus fuerzas militares, servicios de inteligencia y agencias de seguridad, o a los integrantes de esos órganos, a costa del pueblo cubano.

Las fuerzas militares del general Raúl Castro no podrán lucrar con los fondos generosos y bienintencionados que las familias envían al pueblo cubano.

Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo cubano, que aspira a tener un gobierno democrático y merece que se respeten sus derechos humanos. Mientras el aparato militar del general Castro niegue la libertad de religión, expresión, asociación y muchas otras posibilidades al pueblo cubano, seguiremos impidiendo que el régimen acceda a los recursos que obtiene de manera malversada. El pueblo cubano merece poder acceder al máximo beneficio que les brindan sus familiares.