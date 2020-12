Ataques sónicos fueron causados por radiación de microondas

El estudio encontró que la energía de radiofrecuencia pulsada dirigida parece ser la explicación más plausible de los síntomas que incluyen presión intensa en la cabeza, mareos y dificultades cognitivas.

Según el reporte que publica la agencia AP, esta explicación era más probable que otras causas consideradas anteriormente, como enfermedades tropicales o problemas psicológicos.

El estudio no nombró una fuente de energía y no dijo que se produjo como resultado de un ataque, aunque sí señaló que la investigación previa sobre este tipo de lesión se realizó en la ex Unión Soviética.

"El comité encontró estos casos bastante preocupantes, en parte debido al posible papel de la energía de radiofrecuencia pulsada dirigida como mecanismo, pero también por el sufrimiento y la debilidad significativos que se han producido en algunos de estos individuos", dijo el presidente del comité, David Relman, profesor de medicina en la Universidad de Stanford. "Nosotros, como nación, debemos abordar estos casos específicos, así como la posibilidad de casos futuros con un enfoque concertado, coordinado e integral".

Los efectos en la salud fueron experimentados por unas dos docenas de estadounidenses afiliados a la Embajada de Estados Unidos en Cuba, así como por diplomáticos y personal canadienses en el consulado de Estados Unidos en Guanghzhou, China, a principios de 2017.