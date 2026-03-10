americateve

Departamento de Estado de EEUU autoriza hasta $40M para evacuar a estadounidenses de Oriente Medio

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Estado de Estados Unidos ha autorizado el uso de hasta 40 millones de dólares en fondos de emergencia para pagar vuelos chárter de evacuación para evacuar a estadounidenses de Oriente Medio debido a interrupciones en el transporte causadas por la guerra con Irán.

Varias personas salen de la terminal tras su llegada al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy procedentes de Amán, Jordania, el jueves 5 de marzo de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Varias personas salen de la terminal tras su llegada al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy procedentes de Amán, Jordania, el jueves 5 de marzo de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

El departamento había aprobado el uso de dinero de un fondo normalmente reservado para emergencias relacionadas con el personal diplomático y consular, según dos funcionarios de Estados Unidos que no estaban autorizados a hacer comentarios públicos y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El Departamento de Estado confirmó el uso de los fondos de emergencia, pero declinó precisar el monto.

“Tenemos fondos suficientes para cubrir nuestros esfuerzos hasta la fecha”, señaló el departamento, en respuesta a una consulta de AP. “La administración trabajará con el Congreso si se requiriera financiamiento adicional”.

Según la ley federal, los estadounidenses particulares están obligados a reembolsar al gobierno por ese tipo de transporte, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, suspendió ese requisito la semana pasada.

El Departamento de Estado ha enfrentado acusaciones de legisladores y viajeros de no haber hecho planes adecuados para la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron en Irán y de no haber actuado con la suficiente rapidez para ayudar a estadounidenses en la región. Estados Unidos ha aconsejado a estadounidenses en 14 países de Oriente Medio que se marchen, al emitir una advertencia dos días después de que comenzó la guerra, cuando el cierre del espacio aéreo y las cancelaciones de vuelos dificultaron los viajes.

Las críticas al Departamento de Estado por sus acciones en situaciones de crisis han sido constantes durante administraciones demócratas y republicanas, desde el inicio de la guerra de Irak en 2003 hasta la caótica evacuación de Afganistán en 2021.

El departamento indicó en un comunicado que más de 40.000 estadounidenses han regresado a Estados Unidos de Oriente Medio desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, aunque la gran mayoría de ellos llegó a casa por vías comerciales sin asistencia del gobierno.

Añadió que ha organizado más de dos docenas de vuelos chárter que han transportado a miles de ciudadanos de Estados Unidos desde diversos países de Oriente Medio hacia Estados Unidos o Europa, pero que la mayoría de los más de 27.000 que han solicitado ayuda “han rechazado la asistencia cuando se les ofreció, optando por permanecer en el país o reservar opciones de vuelos comerciales más convenientes”.

“En este momento, los asientos disponibles en las opciones chárter del departamento son significativamente mayores que la demanda de los estadounidenses en la región”, manifestó, y agregó que esos vuelos chárter “siguen operando con una ocupación promedio inferior al 40%”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

