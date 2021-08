DEP-BEI ASTROS-MARINEROS

urn:publicid:ap.org:6a355aeff55346eea70b068e144fefd8DEP-BEI ASTROS-MARINEROS2021-08-31T05:59:06.258Z2021-08-31T05:58:53ZCopyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.DEP-BEI ASTROS-MARINEROSTed S. WarrenSTAFFTWCaption Writertmedrano|File|Filed|8/31/2021 5:58:53 AMEDITORThe Associated PressEl jardinero izquierdo de los Astros de Houston Michael Brantley (23) recibe felicitaciones en la banca tras anotar en un sencillo remolcador de Yordan Álvarez en el primer inning del juego de la MLB que enfrentó a su equipo con los Marineros de Seattle, el 30 de agosto de 2021, en Seattle. (AP Foto/Ted S. Warren) TrueTed S. WarrenTWtmedrano|File|Filed|8/31/2021 5:58:53 AMASSOCIATED PRESS-----SPANWATW104DEP-BEI ASTROS-MARINEROS21243214059398PhotoAP2021-08-31T02:13:23Zurn:publicid:ap.org:6a355aeff55346eea70b068e144fefd80Usable2021-08-31T05:58:53Z