Denuncian que Tailandia devuelve refugiados a Myanmar

“Lloramos cuando nos dijeron que regresásemos y tratamos de explicarles que no podemos hacerlo”, declaró Hay, quien vive en una modesta carpa junto al río Moei, que divide los dos países. La Associated Press no usa el nombre completo de Hay ni el de otros refugiados mencionados en este despacho para evitarles represalias de las autoridades. “A veces cruzamos el río y entramos en Myanmar, pero sin llegar a nuestro pueblo”, dijo Hay.