Dentro de la Gala del Met: Brillo y 275.000 rosas

Claro que si se le quita el “con” se queda la palabra “clase”, con todas las implicaciones complicadas de evocar una época en la que se creó una riqueza excesiva a costa de una gran desigualdad en Estados Unidos. A algunos invitados les conflictuaba esa idea al reflexionar sobre el significado de la noche. Otros señalaron, oportunamente, que la gala recauda fondos para el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte, lo que permite que exposiciones como “In America: An Anthology of Fashion”, que se inaugura esta semana y busca redescubrir héroes desconocidos e historias no contadas de la historia de la moda estadounidense, especialmente mujeres y mujeres de color.