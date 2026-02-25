americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Denis Bouanga acuerda extensión multianual con Los Angeles FC tras interés de Fluminense

LOS ÁNGELES (AP) — El productivo delantero Denis Bouanga ha acordado una extensión multianual de contrato con Los Angeles FC.

Denis Bouanga, delantero de Los Ángeles FC, festeja tras anotar ante el Inter Miami, el sábado 21 de febrero de 2026 (AP Foto/Jessie Alcheh)
Denis Bouanga, delantero de Los Ángeles FC, festeja tras anotar ante el Inter Miami, el sábado 21 de febrero de 2026 (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

El club anunció el miércoles el acuerdo con Bouanga, quien ahora está firmado como jugador designado hasta 2028, con una opción que se extiende hasta la temporada 2029-30 de la MLS.

Bouanga ha sido uno de los mejores jugadores de la liga desde que llegó procedente del St-Étienne de la Ligue 1 de Francia en agosto de 2022. La campaña pasada, se convirtió en el goleador histórico de LAFC.

Suma 101 goles y 42 asistencias en 152 partidos con el cuadro angelino.

“Estoy agradecido con LAFC por la confianza que ha mostrado en mí. Desde el principio, mi familia y yo nos hemos sentido como en casa en Los Ángeles", expresó Bouanga en un comunicado. "Es un honor representar a este club y a nuestros aficionados cada vez que me pongo la camiseta. Creo en lo que estamos construyendo aquí, y estoy motivado para seguir mejorando, ganar más trofeos y ayudar a este club a llegar aún más alto”.

Bouanga, de 31 años, tenía antes un contrato que expiraba en 2027, y había recibido muestras de interés antes de la campaña por parte del club brasileño Fluminense. Múltiples reportes de prensa sugerían que un acuerdo era inminente en las últimas semanas.

En cambio, LAFC ha asegurado a su pieza clave, la contraparte de la superestrella Son Heung-min, preservando su dinámica dupla goleadora al inicio de una temporada en la que el club espera pelear por títulos.

“Denis ha rendido a un nivel de élite con una consistencia histórica desde el día en que llegó, y nos ha ayudado a ganar múltiples trofeos", recalcó el gerente general de LAFC, John Thorrington. "Este nuevo contrato refleja eso. Estamos orgullosos de lo que ha logrado aquí y estamos motivados para seguir construyendo juntos sobre ese éxito”.

Bouanga empezó a marcar goles importantes casi de inmediato tras su llegada en 2022, al desempeñar un papel clave en la marcha de LAFC hacia el trofeo del Supporters’ Shield y su único cetro de la MLS.

El francés, que representa a Gabón a nivel internacional, igualó el récord de la franquicia de LAFC con 38 goles en todas las competiciones en 2023, mientras obtenía la primera de tres selecciones consecutivas al Once Ideal de la MLS. Luego, Bouanga terminó 2024 como subcampeón en la disputa por la Bota de Oro con 20 goles, a la vez que consiguió su segunda selección consecutiva al Juego de Estrellas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida
ULTIMA HORA

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool)

Trump proclama la "era dorada" en un histórico Discurso del Estado de la Unión

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter