americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Deni Avdija logra 34 puntos y 11 asistencias en la victoria 122-109 de Trail Blazers sobre Pelicans

NUEVA ORLEANS (AP) — Deni Avdija tuvo 34 puntos y 11 asistencias y los Trail Blazers de Portland vencieron a los Pelicans de Nueva Orleans, diezmados por lesiones, 122-109 el viernes por la noche.

Deni Avdija (8), de los Trail Blazers de Portland, se alista para un enceste mientras Micah Peavy (14). de los Pelicans de Nueva Orleans, lo observa durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 2 de enero de 2026, en Nueva Orleans. (AP Foto/Matthew Hinton)
Deni Avdija (8), de los Trail Blazers de Portland, se alista para un enceste mientras Micah Peavy (14). de los Pelicans de Nueva Orleans, lo observa durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 2 de enero de 2026, en Nueva Orleans. (AP Foto/Matthew Hinton) AP

Donovan Clingan tuvo 11 unidades y 15 rebotes, Shaedon Sharpe anotó 23 y Caleb Love, quien encestó seis triples, agregó 22 tantos para Portland, que tomó la delantera de manera definitiva en el segundo cuarto en camino a su tercera victoria en cuatro juegos.

Zion Williamson anotó 35 puntos para Nueva Orleans, pero necesitó más ayuda para evitar que los Pelicans sufrieran su sexta derrota consecutiva. Tookie Jeremiah Fears anotó 18. Jordan Poole y Karlo Matkovic tuvieron cada uno 16 unidades y Kevon Looney capturó 12 rebotes.

Portland atinó 16 de 47 intentos de triples (34%), mientras que Nueva Orleans solo encestó ocho de 30 (26.7%) desde larga distancia.

Clingan capturó nueve de sus rebotes en el lado ofensivo y Portland tuvo 24 puntos de segunda oportunidad. Los Blazers también anotaron 23 puntos a partir de 15 pérdidas de balón de los Pelicans.

Los Pelicans estaban con bajas —sin Saddiq Bey (distensión en el flexor de la cadera), Trey Murphy III (dolor de espalda) y el productivo novato Derik Queen (cuádriceps izquierdo)— pero dispararon un 59.1% en el primer período, anotaron 37 puntos y podrían haber tenido más si no hubieran fallado cinco de 13 tiros libres.

Pero su ventaja de nueve puntos al inicio del segundo se evaporó cuando anotaron solo 18 puntos con nueve de 22 en tiros, incluyendo fallos en los seis intentos desde larga distancia en el cuarto.

Portland aprovechó, avanzando a una ventaja de 63-55 al medio tiempo con la ayuda de los 23 puntos de Avdija en la primera mitad.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter