Deni Avdija logra 34 puntos y 11 asistencias en la victoria 122-109 de Trail Blazers sobre Pelicans

Deni Avdija (8), de los Trail Blazers de Portland, se alista para un enceste mientras Micah Peavy (14). de los Pelicans de Nueva Orleans, lo observa durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 2 de enero de 2026, en Nueva Orleans. (AP Foto/Matthew Hinton) AP

Donovan Clingan tuvo 11 unidades y 15 rebotes, Shaedon Sharpe anotó 23 y Caleb Love, quien encestó seis triples, agregó 22 tantos para Portland, que tomó la delantera de manera definitiva en el segundo cuarto en camino a su tercera victoria en cuatro juegos.

Zion Williamson anotó 35 puntos para Nueva Orleans, pero necesitó más ayuda para evitar que los Pelicans sufrieran su sexta derrota consecutiva. Tookie Jeremiah Fears anotó 18. Jordan Poole y Karlo Matkovic tuvieron cada uno 16 unidades y Kevon Looney capturó 12 rebotes.

Portland atinó 16 de 47 intentos de triples (34%), mientras que Nueva Orleans solo encestó ocho de 30 (26.7%) desde larga distancia.

Clingan capturó nueve de sus rebotes en el lado ofensivo y Portland tuvo 24 puntos de segunda oportunidad. Los Blazers también anotaron 23 puntos a partir de 15 pérdidas de balón de los Pelicans.

Los Pelicans estaban con bajas —sin Saddiq Bey (distensión en el flexor de la cadera), Trey Murphy III (dolor de espalda) y el productivo novato Derik Queen (cuádriceps izquierdo)— pero dispararon un 59.1% en el primer período, anotaron 37 puntos y podrían haber tenido más si no hubieran fallado cinco de 13 tiros libres.

Pero su ventaja de nueve puntos al inicio del segundo se evaporó cuando anotaron solo 18 puntos con nueve de 22 en tiros, incluyendo fallos en los seis intentos desde larga distancia en el cuarto.

Portland aprovechó, avanzando a una ventaja de 63-55 al medio tiempo con la ayuda de los 23 puntos de Avdija en la primera mitad. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP