Deni Avdija anota 26 puntos tras lesión de espalda y Trail Blazers vencen 117-110 a Kings

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Deni Avdija anotó 26 puntos, repartió ocho asistencias y capturó ocho rebotes en su regreso tras una lesión de espalda la noche del domingo para ayudar a los Trail Blazers de Portland a vencer 117-110 a los Kings de Sacramento.

Caleb Love (2), de los Trail Blazers de Portland, driblea frente a Russell Westbrook, de los Kings de Sacramento, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 18 de enero de 2026, en Sacramento, California. (AP Photo/Justine Willard)
Avdija se perdió tres partidos después de sufrir una distensión en la parte baja de la espalda al final de un juego contra Nueva York el domingo pasado. Se mostró en buena forma al ayudar a Portland a conseguir su novena victoria en 12 partidos, acertando diez de 18 tiros de campo en 31 minutos.

Shaedon Sharpe también anotó 26 puntos, y Donovan Clingan añadió 21 puntos y 17 rebotes. Toumani Camara sumó 17 puntos mientras los Trail Blazers ganaron su tercer partido consecutivo contra los Kings esta temporada.

Los Trail Blazers han ganado 12 de 15 partidos para volver a un récord de .500 con 22-22 por primera vez desde que estaban 6-6 el 11 de noviembre.

Malik Monk anotó 23 puntos para los Kings, mientras que Russell Westbrook añadió 20 puntos y siete asistencias. Domantas Sabonis tuvo ocho puntos y seis pérdidas de balón para los Kings en su segundo partido tras perderse 27 juegos debido a una lesión de rodilla.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

