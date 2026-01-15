Demócratas de Wisconsin esperan triunfos en 2026 y cambiar el rumbo del estado

ARCHIVO – En esta combinación de imágenes, Sara Rodriguez, vicegobernadora de Wisconsin, habla en la Convención Nacional Demócrata, el 19 de agosto de 2024, en Chicago, y el candidato al Senado de Wisconsin, Mandela Barnes, habla en un mitin, el 29 de octubre de 2022, en Milwaukee. (AP Foto/Paul Sancya, Morry Gash) AP

Los demócratas piensan que las nuevas fronteras de distrito en el Senado y la Asamblea Legislativa, ordenadas por la Corte Suprema del estado, controlada por liberales, así como una contienda abierta por la gubernatura y un ciclo electoral intermedio favorable este año, pueden permitirles recuperar el control total de la legislatura estatal por primera vez en 16 años.

Eso sería un cambio drástico en un estado en disputa perenne que sirvió como un punto focal para el movimiento conservador de la nación en la década de 2010, cuando Wisconsin redujo impuestos, disminuyó el poder de los sindicatos y comenzó a exigir a los votantes que mostraran una identificación en las urnas.

Los republicanos reconocen que los demócratas tienen una clara oportunidad de tomar el control, lo que les permitiría expandir Medicaid, aumentar la financiación para las escuelas públicas y restaurar la negociación colectiva para los trabajadores públicos.

“Es un momento difícil en la política nacional”, comentó a The Associated Press la líder de la minoría de la Asamblea, Greta Neubauer, “pero tenemos esperanzas sobre el futuro y hemos trabajado durante muchos años para estar en una posición donde una trifecta demócrata sea posible en Wisconsin y nuestro estado pueda ir en una nueva dirección”.

Wisconsin tuvo una vez una “Revolución de los Cheeseheads”

Los republicanos solidificaron el control político en el estado en 2010, cuando obtuvieron mayorías en la Asamblea Legislativa estatal y Scott Walker fue elegido gobernador.

El ascenso comenzó lo que se conoció como la “Revolución de los Cheeseheads”, cuando Reince Priebus lideró el Comité Nacional Republicano de 2011 a 2017 y Paul Ryan convirtiéndose en presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de 2015 a 2019. Ambos son nativos de Wisconsin.

Walker defendió políticas conservadoras en el estado, ayudado por mapas legislativos estatales que inclinaban el campo de juego a favor de los republicanos. Fue visto brevemente como favorito para ser el candidato presidencial del partido, pero se retiró de la contienda antes de las votaciones primarias, mientras Donald Trump se abría camino hacia la nominación de 2016.

Ahora, los republicanos podrían ver cómo se desmorona su trabajo.

“Si hay una trifecta demócrata, los republicanos de Wisconsin deben prepararse para que desaparezca todo tipo de cosas por las que lucharon durante décadas ”, dijo Brian Reisinger, quien trabajó en una de las campañas de Walker.

Los candidatos demócratas para la gubernatura son optimistas sobre las posibilidades de su partido.

”¡Consigamos por fin una trifecta azul en Wisconsin en 2026!” dijo en diciembre, en una solicitud de recaudación de fondos, Mandela Barnes, uno de los principales candidatos demócratas y ex vicegobernador y candidato al Senado de Estados Unidos en 2022.

La actual vicegobernadora Sara Rodriguez, otra candidata destacada, expresó un sentimiento similar en una publicación en redes sociales.

“Wisconsin tiene una verdadera oportunidad de una trifecta demócrata el próximo año”, publicó en X. “Vamos a ganarla”.

Los demócratas buscan recuperarse tras la victoria de Trump

Wisconsin sigue siendo un estado ferozmente en disputa, y Trump ganó allí en 2016 y 2024. Sin embargo, los demócratas esperan que un fuerte desempeño este año les dé un impulso previo a la contienda presidencial de 2028. El mandato del senador republicano Ron Johnson también termina ese año.

Reisinger, quien también ha trabajado para Johnson, comentó: “la realidad es que el electorado seguirá estando dividido equitativamente durante mucho tiempo”. Actualmente, el gobernador Tony Evers es demócrata, pero los republicanos tienen mayoría en la Asamblea y el Senado.

Los liberales también expresan preocupaciones sobre recuperar la Asamblea Legislativa estatal.

“Muchos de los ingredientes para el éxito están ahí, pero no hay garantías”, dijo la estratega Melissa Baldauff, quien anteriormente trabajó para Evers. “No será solo que la naturaleza de las cosas se alinee para que este sea un buen año para los demócratas. Eso no garantiza nada. Se necesita mucho trabajo duro, se necesitan buenos candidatos”.

La recaudación de fondos arroja luz sobre la carrera abierta a la gubernatura

Los liberales ya han ganado una mayoría en la Corte Suprema de Wisconsin y buscan aumentar su control en la elección de abril. En otro signo del impulso demócrata, la candidata liberal informó esta semana haber recaudado diez veces más que su oponente respaldado por los republicanos.

La contienda de noviembre para la gubernatura está abierta por primera vez desde 2010 después de que Evers decidiera no buscar un tercer mandato. Los demócratas nunca han ocupado la oficina del gobernador de Wisconsin por más de ocho años consecutivos.

El abarrotado campo del lado demócrata incluye a Barnes y Rodriguez, además de dos legisladores actuales, el principal funcionario electo del condado de Milwaukee, el exdirector de desarrollo económico del estado y el exjefe de gabinete de Evers.

Barnes, quien perdió la contienda al Senado de 2020 ante el senador republicano Ron Johnson por poco menos de 27.000 votos, es visto por muchos como el favorito.

Rodriguez, la primera candidata en entrar en la contienda en julio, informó el jueves que recaudó 650.000 dólares para el año. Se esperaba que Barnes informara sus totales de recaudación de fondos el jueves por la tarde.

El presunto favorito republicano, el representante Tom Tiffany, un firme partidario de Trump, dijo que ha recaudado más de 2 millones de dólares desde que entró en la contienda en septiembre.

Se enfrenta a Josh Schoemann, el ejecutivo del condado de Washington, en las primarias republicanas. Schoemann, que es mucho menos conocido y tiene una base de apoyo más pequeña que Tiffany, recaudó 1 millón de dólares el año pasado.

Los demócratas esperan dar vuelta a la Asamblea Legislativa

La elección de noviembre es la primera en la que todos los escaños legislativos están bajo líneas de distrito en los nuevos mapas ordenados por la Corte Suprema del estado para reemplazar los más favorables a los republicanos.

Los demócratas necesitan ganar dos escaños en el Senado y cinco en la Asamblea para tomar la mayoría.

El presidente republicano de la Asamblea Legislativa, Robin Vos, cuyo trabajo es reclutar y apoyar candidatos para mantener la mayoría, expresó su confianza aun si es un año en el que hay “viento en contra”. También culpó a los demócratas por pasar demasiado tiempo enfocados en el “anti-Trumpismo” y no en lo que harían si fueran elegidos.

“Sus temas se centran en luchar contra lo que Donald Trump está cumpliendo”, afirmó.

El activista liberal de Wisconsin de larga data, Scot Ross, animó a los demócratas a presentar un plan para “un cambio real y sustancial que entusiasme a la gente”.

“La trifecta no es una estrategia y no es un mensaje”, dijo. “Me encanta que los demócratas de Wisconsin quieran hablar agresivamente sobre obtener poder, pero la gente tiene que creer que usarán ese poder realmente para mejorar sus vidas”.

