Demócratas tratarán de evitar desvío de fondos hacia muro

Una iniciativa parecida fue aprobada esta primavera, incluso con los votos de 12 senadores republicanos, pero Trump la vetó. Las regulaciones permiten que Schumer vuelva a tratar de nuevo cada tantos meses y no permite que los republicanos bloqueen la votación.

Sin embargo, algo tal vez más inquietante para Trump sea una posible votación el jueves de la poderosa Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Senadores, donde varios miembros están de acuerdo con los demócratas en que Trump se está extralimitando al reorganizar las decisiones del Congreso sobre los gastos con tal de financiar proyectos para su muro que de otra manera habrían sido rechazados.

Un alto demócrata del panel, el senador Dick Durbin, dijo que tomará medidas para enmendar una iniciativa de ley sobre la asignación de 694.000 millones de dólares en fondos para el Pentágono a fin de evitar que Trump desvíe este dinero _destinado originalmente a proyectos militares_ hacia el muro.

La semana pasada, el Pentágono identificó 3.600 millones de dólares en proyectos de construcción militar que está dispuesto a cancelar a fin de construir 282 kilómetros (175 millas) de muro fronterizo. Uno de estos proyectos sacrificados es una escuela intermedia con un costo de 63 millones de dólares en Kentucky, estado representado por el líder de la bancada mayoritaria del Senado, el republicano Mitch McConnell, aunque la mayoría de los proyectos están ubicados fuera del territorio continental de Estados Unidos.

"La cancelación de estos proyectos se basa en una emergencia nacional declarada por el presidente que ha sido rechazada tal cual por ambas cámaras del Congreso en votaciones bipartidistas", dijo Durbin. "El Congreso no puede y no debe quedarse callado cuando el poder de asignación de fondos se define de esta manera. Si no, ¿para qué estamos aquí?".

Según Trump, un muro evitaría que los migrantes entren a Estados Unidos ilegalmente. Durante su campaña presidencial de 2016, él prometió varias veces que México pagaría por el muro, pero México dijo que no lo haría.