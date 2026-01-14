Demócratas proponen leyes estatales para limitar al ICE tras el tiroteo de Renee Good en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a agentes federales de inmigración ante el edificio federal Bishop Henry Whipple, el martes 13 de enero de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Adam Gray) AP

Muchas de las medidas han sido propuestas de alguna forma durante años en estados liderados por demócratas, pero están ganando fuerza a medida que las legislaturas vuelven al trabajo en medio de la campaña nacional de redadas migratorias emprendida por el presidente. Donald Trump, tras el asesinato de Renee Good a manos de un agente de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis. Los republicanos están respondiendo, culpando a los manifestantes de obstaculizar la aplicación de las leyes migratorias.

La gobernadora demócrata Kathy Hochul quiere que Nueva York permita a las personas demandar a los agentes federales por presuntas violaciones de sus derechos constitucionales. Otra medida busca mantener a los agentes de inmigración sin órdenes judiciales fuera de escuelas, hospitales y lugares de culto.

Los demócratas de Oregon planean presentar un proyecto de ley para permitir a los residentes demandar a los agentes federales por violar sus derechos de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones ilegales.

La Legislatura de Nueva Jersey, liderada por demócratas, aprobó el lunes tres proyectos de ley que los grupos de derechos de los inmigrantes han impulsado desde hace mucho tiempo, incluyendo una medida que prohíbe a los agentes estatales cooperar con las operaciones federales de inmigración. El gobernador, el demócrata Phil Murphy, tiene hasta su último día en el cargo el martes para firmarlos o vetarlos.

Los legisladores de California han propuesto prohibir a las fuerzas del orden locales y estatales tomar segundos empleos con el Departamento de Seguridad Nacional y convertir en una violación de la ley estatal cuando los agentes de ICE realicen arrestos "indiscriminados" alrededor de las comparecencias en los tribunales. Otras medidas están pendientes.

"Donde tienes acciones gubernamentales sin responsabilidad, eso no es verdadera democracia", afirmó el senador estatal demócrata Scott Wiener de San Francisco en una conferencia de prensa.

Demócratas también impulsan proyectos de ley en estados republicanos

Los demócratas en Georgia introdujeron cuatro proyectos de ley en el Senado diseñados para limitar las redadas migratorias, un paquete que probablemente no se convertirá en ley porque la cámara alta conservadora de Georgia está liderada por el vicegobernador Burt Jones, un aliado cercano de Trump. Los demócratas dijeron que aún así es importante posicionarse.

"Donald Trump ha desatado una brutal agresión sobre nuestras familias y nuestras comunidades en todo nuestro país", expresó el senador estatal Sheikh Rahman, un inmigrante de Bangladesh cuyo distrito en el condado de Gwinnett, en los suburbios de Atlanta, es hogar de muchos inmigrantes.

Los demócratas en Nueva Hampshire han propuesto numerosas medidas que buscan limitar la aplicación federal de las normas migratorias, pero las mayorías republicanas del estado aprobaron una nueva ley que entra en vigor este mes y que prohíbe las "ciudades santuario".

En Tennessee, en lugar de considerar una medida demócrata que limitaría la aplicación civil de la inmigración en escuelas e iglesias, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Cameron Sexton, dijo que estaba trabajando con la Casa Blanca en un paquete separado de proyectos de ley relacionados con la inmigración. No ha dicho qué harían.

El gobierno de Trump demanda para detener leyes

El gobierno de Trump se ha opuesto a cualquier esfuerzo por debilitar a ICE, lo que incluye demandar a los gobiernos locales cuyas políticas de "santuario" limitan las interacciones policiales con los agentes federales.

Los estados tienen un amplio poder para regular dentro de sus fronteras a menos que la Constitución de Estados Unidos lo prohíba, pero muchas de estas leyes plantean cuestiones novedosas que los tribunales tendrán que resolver, dijo Harrison Stark, asesor principal de la Iniciativa de Investigación de la Democracia Estatal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin.

"No hay una respuesta legal súper clara y concreta para muchas de estas preguntas", manifestó. "Es casi seguro que habrá litigios federales sobre muchas de estas políticas".

Eso ya está sucediendo.

California fue en septiembre el primer estado en prohibir a la mayoría de los agentes, incluidos los agentes federales de inmigración, cubrirse el rostro en servicio. El Departamento de Justicia dijo que sus agentes no cumplirán y demandó a California, argumentando que las leyes amenazan la seguridad de los funcionarios que enfrentan acoso, campañas para difundir su identidad y violencia "sin precedentes".

El Departamento de Justicia también demandó a Illinois el mes pasado, desafiando una ley que prohíbe los arrestos civiles federales cerca de los tribunales, protege los registros médicos y regula cómo las universidades y las escuelas infantiles manejan la información sobre el estatus migratorio. El Departamento de Justicia afirma que la ley es inconstitucional y también amenaza la seguridad de los agentes federales.

Estados afectados responden

Minnesota e Illinois, junto con sus ciudades más grandes, demandaron al gobierno de Trump esta semana. Minneapolis y Minnesota acusan al ejecutivo republicano de violar los derechos de libertad de expresión al castigar a un estado progresista que favorece a los demócratas y da la bienvenida a los inmigrantes. Illinois y Chicago afirman que "Operación Midway Blitz" hizo que los residentes tuvieran miedo de salir de sus hogares.

La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a los funcionarios de Minnesota de ignorar la seguridad pública y calificó la demanda de Illinois como "infundada".

Contribuyeron los escritores de Associated Press John O’Connor en Springfield, Illinois; Sophie Austin en Sacramento, California; Mike Catalini en Trenton, Nueva Jersey; Jonathan Mattise en Nashville, Tennessee; Anthony Izaguirre en Albany, Nueva York; Claire Rush en Portland, Oregón; y Jeff Amy en Atlanta.

