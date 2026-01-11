Demócratas de Minnesota exigen una investigación más amplia sobre el tiroteo de Renee Good

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher) AP

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y la senadora federal Tina Smith dijeron en entrevistas separadas el domingo que las autoridades estatales deberían estar incluidas en la investigación porque el gobierno federal ya ha dejado claro lo que cree que sucedió.

“¿Cómo podemos confiar en que el gobierno federal realice una investigación objetiva, imparcial y sin prejuicios, cuando al inicio de esa investigación ya han anunciado exactamente lo que vieron, lo que piensan que sucedió?”, dijo Smith en el programa “This Week” de la cadena ABC.

La administración Trump ha defendido al agente que disparó contra Renee Good en su coche, diciendo que se estaba protegiendo él y a sus colegas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, desvió preguntas sobre los momentos que rodearon el tiroteo durante una entrevista con CNN el domingo y desestimó las quejas de los funcionarios de Minnesota sobre la participación de las agencias locales en la investigación.

“No trabajamos con los locales cuando no colaboran con nosotros”, dijo, criticando al alcalde de Minneapolis y a otros por no asistir en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Frey y Noem se criticaron mutuamente por su retórica tras la muerte de Good, y cada uno defendió sus propias conclusiones sobre lo que muestran los videos del incidente. El alcalde mantuvo sus afirmaciones de que los videos muestran “a un agente federal abusando imprudentemente de su poder, lo que resultó en la muerte de alguien”.

“Dejemos la investigación en manos de alguien que no esté sesgado”, dijo Frey en “Meet the Press” de NBC.

El asesinato de Good el miércoles a manos de un agente del ICE y el tiroteo de dos personas por agentes federales en Portland, Oregon, llevaron a decenas de protestas en todo el país el fin de semana.

Los funcionarios de la administración Trump han dicho que ambos tiroteos fueron actos de defensa propia contra conductores que “convirtieron en armas” sus vehículos para atacar a los agentes.

Miles de personas marcharon en Minneapolis el sábado, donde Seguridad Nacional calificó su despliegue de oficiales de inmigración en las Ciudades Gemelas como su mayor operativo migratorio hasta la fecha.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP