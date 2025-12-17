americateve

Demócratas del Senado de EEUU cuestionan a líder de Comunicaciones por polémica con Jimmy Kimmel

WASHINGTON (AP) — Los demócratas del Senado de Estados Unidos criticaron duramente el miércoles al líder de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) por presionar a las emisoras para que sacaran del aire a Jimmy Kimmel, sugiriendo que estaba politizando una agencia independiente y pisoteando la Primera Enmienda.

ARCHIVO – El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Brendan Carr, habla en la Cumbre Anual Concordia en Nuieva York, el 22 de septiembre de 2025. (AP Foto/Andres Kudacki, Archivo)
ARCHIVO – El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Brendan Carr, habla en la Cumbre Anual Concordia en Nuieva York, el 22 de septiembre de 2025. (AP Foto/Andres Kudacki, Archivo) AP

El presidente de la FCC, Brendan Carr, compareció ante el Comité de Comercio del Senado y fue bombardeado con preguntas sobre su crítica a Kimmel, el presentador nocturno de ABC que provocó la ira de Carr por sus comentarios sobre el activista conservador asesinado Charlie Kirk.

Ed Markey, el senador demócrata de Massachusetts, le dijo a Carr: “Está convirtiendo en arma el estándar de interés público”, instando al comisionado a que renuncie.

Carr se negó a retractarse de sus comentarios sobre el presentador y reiteró que simplemente ha aplicado leyes que someten a las cadenas a un escrutinio más estricto que el cable y otras formas de medios.

“La FCC ha dejado de hacer cumplir el estándar de interés público y no creo que eso sea algo bueno”, dijo el funcionario.

Por su parte, los republicanos del comité parecían decididos a hablar sobre subastas de espectro de transmisión, infraestructura de cables submarinos, contenido impulsado por algoritmos, llamadas automáticas y casi cualquier cosa que no fueran las controvertidas declaraciones de Carr sobre Kimmel.

El presidente del comité, Ted Cruz, un republicano de Texas que anteriormente equiparó los comentarios de Carr con los de un mafioso y los calificó de “peligrosos como el infierno”, adoptó una postura mucho más suave en la audiencia del miércoles. Aunque desestimó a Kimmel calificándolo como “de mal gusto” y “sin gracia”, Cruz se apartó de su crítica anterior, profiriendo ataques contra la administración del expresidente Joe Biden, los cuales Carr repitió a lo largo de la audiencia.

La senadora demócrata de Minnesota Amy Klobuchar, respondió en un momento dado: “Joe Biden ya no es presidente”.

La audiencia ante el Comité de Comercio del Senado fue la primera con la FCC desde 2020 e incluyó también a las otras dos comisionadas de ese organismo, Olivia Trusty y Anna M. Gomez. Cada comisionada presentó declaraciones iniciales en las que Gomez, designada por Biden, señaló que la FCC ha “socavado su reputación como un organismo regulador estable, independiente e impulsado por expertos”.

“No hay lugar donde esa desviación sea más preocupante que en sus acciones para intimidar a los críticos del gobierno, presionar a las empresas de medios y desafiar los límites de la Primera Enmienda”, afirmó Gomez.

Carr fue nominado para la FCC por Trump y Biden, y confirmado unánimemente por el Senado en tres ocasiones. Sin embargo, más recientemente ha mostrado puntos de vista más abiertamente de derecha, escribiendo una sección sobre la FCC para “Proyecto 2025”, el plan general para desmantelar la fuerza laboral federal y desmontar agencias en el segundo mandato de Trump.

Desde su nombramiento como comisionado de la FCC este año, Carr ha puesto en marcha investigaciones separadas sobre las tres principales cadenas de transmisión. Después de que Kimmel provocara controversia con comentarios sobre el asesinato de Kirk, un aliado de Trump y voz líder de la derecha que fue asesinado en septiembre, el funcionario dijo: “Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Estas empresas pueden encontrar formas de tomar medidas contra Kimmel o habrá más trabajo para la FCC por delante”.

Cruz fue implacablemente crítico en ese momento, diciendo: “Creo que es increíblemente peligroso que el gobierno se ponga en la posición de decir que vamos a decidir qué discurso nos gusta y cuál no, y vamos a amenazar con sacarte del aire si no nos gusta lo que estás diciendo”.

Aunque Cruz no repitió esas palabras el miércoles, fueron invocadas en varias ocasiones por los demócratas.

___

Sedensky informó desde Nueva York.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

