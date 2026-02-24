Demócratas apuestan por un mensaje centrado en la asequibilidad para responder a Trump

ARCHIVO – La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, pronuncia su discurso del Estado de la Commonwealth ante una sesión conjunta de la Asamblea General de Virignia en el Capitolio, el 19 de enero de 2026, en Richmond, Virginia. (AP Foto/Steve Helber, Archivo) AP

La réplica les da a los demócratas una oportunidad inmejorable para exponer sus argumentos contra Trump y sus políticas de cara a las elecciones de mitad de mandato. La victoria de dos dígitos que Spanberger obtuvo en Virginia en noviembre fue vista por los líderes del partido como una validación de un mensaje disciplinado centrado en bajar los costos, el cual ahora quieren difundir masivamente en campañas en todo el país.

“Los virginianos y los estadounidenses de todo el país lidian con el aumento de los costos, el caos en sus comunidades y un temor real sobre lo que podría traer cada día”, manifestó Spanberger en un comunicado. “Espero con interés exponer lo que estos estadounidenses esperan y merecen: líderes que trabajen duro para cumplirles”.

Spanberger pronunciará el discurso desde Colonial Williamsburg, un museo de historia viva con edificios restaurados del siglo XVIII, retomando el papel del lugar en el corazón de la temprana oposición de Virginia al dominio británico y vinculando ese legado con el momento político actual, según su equipo.

La gobernadora tendrá mucho menos tiempo que el presidente republicano para presentar su réplica. El año pasado, el discurso de Trump ante el Congreso se extendió a una hora y 40 minutos, mientras que la respuesta demócrata de la senadora de Michigan, Elissa Slotkin, duró apenas un poco más de 10 minutos. El discurso de Spanberger será la quinta respuesta consecutiva a un mensaje presidencial ante el Congreso pronunciada por una senadora o gobernadora.

Trump dijo a reporteros el lunes que su discurso sobre el Estado de la Unión “va a ser largo, porque tenemos mucho de qué hablar”.

Como la audiencia tiende a bajar cuanto más se prolonga el discurso, la respuesta se ha convertido en una de las tareas más arriesgadas en la política. El ahora secretario de Estado, Marco Rubio, fue objeto de burlas por estirar la mano hacia una botella de agua durante la respuesta republicana en 2013. Otras réplicas se han desvanecido rápidamente de la memoria.

Incluso con la desventaja de tiempo, los demócratas sostienen que los vientos políticos están cambiando a su favor. A la victoria de Spanberger en Virginia le siguieron otros triunfos demócratas de alto perfil, incluida la elección especial realizada a principios de este mes en Texas, donde un demócrata ganó un distrito del Senado estatal que era confiablemente republicano y que Trump ganó por 17 puntos porcentuales en 2024.

El senador demócrata de California, Alex Padilla, ofrecerá la respuesta del partido en español. Padilla, quien en junio fue retirado por la fuerza de la conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en Los Ángeles, cuando intentaba hablar sobre las redadas migratorias, señaló en un comunicado que hay un camino mejor que el que ha ofrecido Trump: “uno que reduzca los costos, proteja nuestra democracia y ponga freno a agencias federales fuera de control”.

El martes, en una conferencia de prensa con demócratas del Senado, antes del discurso de Trump, Padilla comentó que su intervención incluiría un “llamado a la acción”.

“Nadie vendrá a rescatarnos. Solo los estadounidenses salvarán a Estados Unidos”, afirmó Padilla. “Ese será el contraste con las mentiras y los engaños del presidente Trump esta noche”.

Algunos demócratas han optado por hacer notar su postura al no asistir al discurso de Trump. Se planean eventos de contraprogramación, incluido un discurso sobre el “Estado del Pantano” con legisladores demócratas junto a líderes estatales y locales y celebridades.

