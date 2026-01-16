americateve

Dembélé brilla ante Lille y devuelve al PSG la cima de la Ligue 1

PARÍS (AP) — Ousmane Dembélé dejó atrás los rumores de transferencia y anotó un doblete crucial para el Paris Saint-Germain en la victoria del viernes 3-0 sobre el Lille, que lo devolvió a la cima de la Ligue 1.

Ousmane Dembele, del PSG, celebra después de marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Ligue 1 entre Paris Saint-Germain y Lille, el viernes 16 de enero de 2026, en París, Francia. (AP Photo/Michel Euler)
La semana pasada, los medios franceses informaron que el ganador del Balón de Oro 2025 rechazó una nueva oferta de contrato.

Su entrenador Luis Enrique calificó la especulación como noticias falsas y el enfoque de Dembélé fue agudo en un partido entre dos de los cuatro mejores equipos de la liga francesa.

Su gol a los 12 minutos desde la distancia no dio oportunidad al portero del Lille y su segundo, 18 minutos después del segundo tiempo, fue un recordatorio de por qué ganó ese Balón de Oro.

Con cuatro defensores frente a él, Dembélé de alguna manera encontró espacio para disparar el más audaz de los tiros que desconcertó al portero Berke Ozer y cayó justo debajo del travesaño.

El suplente Bradley Barcola, otro cuyo futuro ha sido objeto de especulación, completó la goleada en el tiempo de descuento cuando aprovechó una defensa floja y remató el tercero.

La victoria calmó los nervios del campeón defensor solo días después de que el rival de la ciudad, el Paris FC, lo eliminara de la Copa de Francia.

El triunfo del viernes elevó al PSG de nuevo a la cima de la tabla de la liga, dos puntos por delante del Lens, que tiene un partido pendiente el sábado contra el penúltimo Auxerre.

El Lille se mantuvo cuarto, a diez puntos de distancia.

Mónaco pierde de nuevo

El Mónaco csufrió su séptima derrota en ocho partidos tras otra pobre actuación, esta vez en casa por 3-1 ante el Lorient.

Bamba Dieng del Lorient tuvo un gol anulado en la primera mitad, pero consiguió uno que contó a mitad del segundo período. El delantero senegalés aprovechó un error de la defensa del Mónaco.

Ansu Fati igualó ocho minutos después, pero los goles de Jean-Victor Makengo en el minuto 85 y Dermane Karim a tres minutos del final le dieron al visitante Lorient los tres puntos y extendieron su racha invicta a nueve partidos en todas las competiciones.

El Lorient estaba a un punto detrás del Mónaco, que ocupa el noveno lugar.

Fue otro comienzo infeliz del fin de semana para el Mónaco, cuyo récord en los partidos de los viernes por la noche cayó a dos ganados, cinco empatados y nueve perdidos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

