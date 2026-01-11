americateve

DeMar DeRozan alcanza 26.000 puntos en su carrera en la victoria de Kings sobre Rockets

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — DeMar DeRozan anotó 22 puntos y se convirtió en el jugador número 23 en la historia de la NBA en alcanzar las 26.000 unidades, ayudando a los Kings de Sacramento a vencer 111-98 a los Rockets de Houston el domingo por la noche.

DeMar DeRozan (10), de los Kings de Sacramento, lleva el balón frente a Dorian Finney-Smith, izquierda, de los Rockets de Houston, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 11 de enero de 2026, en Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis)
DeRozan alcanzó este hito en el segundo cuarto.

Zach LaVine sumó 18 puntos, Russell Westbrook tuvo 15 tantos, diez asistencias y seis rebotes, y Malik Monk también anotó 15 en la primera victoria del año para los Kings. Su récord es de 9-30.

El base de los Kings, Dennis Schroder, cumplió el primer partido de una suspensión de tres juegos por un enfrentamiento con la estrella de los Lakers, Luka Doncic, después de un partido en Los Ángeles el 28 de diciembre.

Amen Thompson tuvo 31 puntos y 13 rebotes para Houston. Kevin Durant añadió 23 unidades, y Alperen Sengun tuvo 19 y nueve rebotes. Los Rockets han perdido cuatro de cinco, cayendo a 22-14.

Sacramento tenía una ventaja de 78-76, pero ningún equipo tuvo una ventaja mayor de cinco puntos durante los tres primeros cuartos. Thompson encestó siete de nueve tiros de campo y dos de tres desde la línea de tiros libres para 18 puntos en el tercer cuarto.

Malik Monk encestó dos triples consecutivos para poner a los Kings arriba, y Precious Achiuwa añadió una bandeja para dejar el marcador en 102-92 en el cuarto cuarto.

