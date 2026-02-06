americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Delegaciones de Ecuador y Colombia se reúnen en busca de una solución a crisis comercial

QUITO (AP) — En medio de la tensión comercial por la reciente imposición de aranceles mutuos, una delegación de Colombia liderada por la canciller Rosa Villavicencio mantenía el viernes una reunión con sus pares de Ecuador para buscar una salida a la crisis.

El gobierno colombiano respondió con una medida equivalente para 20 productos y suspendió la venta de energía a Ecuador y el paso del arroz ecuatoriano por la frontera. Además, dejó de utilizar un oleoducto ecuatoriano para el transporte de crudo luego que se le elevara el costo del servicio en un 900%.

Este es el segundo encuentro entre la canciller colombiana y su par ecuatoriana Gabriela Sommerfeld desde que estalló la crisis. Antes dialogaron en Panamá previo a la entrada en vigor de las medidas arancelarias.

La cancillería colombiana señaló el viernes en un comunicado que el desplazamiento a Quito se da por orden del presidente Gustavo Petro y se aspira lograr “acuerdos concretos para el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, comercial y energético”.

Colombia reiteró la apertura al diálogo para encontrar soluciones “a las medidas unilaterales” que afectan” las relaciones de ambos países, agregó.

El gobierno de Petro insistió en ofrecer a su par ecuatoriano apoyo “para un control más efectivo de los fenómenos derivados de la delincuencia organizada transnacional”, indicó el comunicado.

La reunión tiene lugar tres días después de que el mandatario colombiano se reuniera en Washington con el gobernante estadounidense Donald Trump, a quien pidió mediar en el conflicto comercial con Ecuador.

Petro también aseguró en una intervención ante congresistas estadounidenses que “Ecuador no está preparada para esta avalancha del narcotráfico” proveniente de Colombia, desde donde se desplaza por la eficacia de su política antinarcóticos.

La delegación colombiana también está integrada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, funcionarios de los ministerios de Comercio, Energía, Turismo, Justicia y de la estatal petrolera colombiana Ecopetrol.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter