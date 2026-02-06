Delegaciones de Ecuador y Colombia se reúnen en busca de una solución a crisis comercial

La tensión se desató tras la imposición unilateral del gobierno ecuatoriano de aranceles del 30% a las importaciones colombianas en reclamo por una supuesta falta de cooperación en el control de la seguridad fronteriza. También alegó una balanza deficitaria en el comercio bilateral de unos 850 millones de dólares.

El gobierno colombiano respondió con una medida equivalente para 20 productos y suspendió la venta de energía a Ecuador y el paso del arroz ecuatoriano por la frontera. Además, dejó de utilizar un oleoducto ecuatoriano para el transporte de crudo luego que se le elevara el costo del servicio en un 900%.

Este es el segundo encuentro entre la canciller colombiana y su par ecuatoriana Gabriela Sommerfeld desde que estalló la crisis. Antes dialogaron en Panamá previo a la entrada en vigor de las medidas arancelarias.

La cancillería colombiana señaló el viernes en un comunicado que el desplazamiento a Quito se da por orden del presidente Gustavo Petro y se aspira lograr “acuerdos concretos para el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, comercial y energético”.

Colombia reiteró la apertura al diálogo para encontrar soluciones “a las medidas unilaterales” que afectan” las relaciones de ambos países, agregó.

El gobierno de Petro insistió en ofrecer a su par ecuatoriano apoyo “para un control más efectivo de los fenómenos derivados de la delincuencia organizada transnacional”, indicó el comunicado.

La reunión tiene lugar tres días después de que el mandatario colombiano se reuniera en Washington con el gobernante estadounidense Donald Trump, a quien pidió mediar en el conflicto comercial con Ecuador.

Petro también aseguró en una intervención ante congresistas estadounidenses que “Ecuador no está preparada para esta avalancha del narcotráfico” proveniente de Colombia, desde donde se desplaza por la eficacia de su política antinarcóticos.

La delegación colombiana también está integrada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, funcionarios de los ministerios de Comercio, Energía, Turismo, Justicia y de la estatal petrolera colombiana Ecopetrol.

FUENTE: AP