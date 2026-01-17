americateve

Delegación ucraniana llega a EEUU para conversaciones de paz mientras Rusia ataca sitios energéticos

KIEV, Ucrania (AP) — Una delegación ucraniana llegó el sábado a Estados Unidos para mantener conversaciones sobre una iniciativa diplomática encabezada por la Casa Blanca para poner fin a la guerra de casi cuatro años, mientras Rusia volvió a atacar la red eléctrica de Ucrania, cortando la electricidad y la calefacción mientras los termómetros en el país marcan valores negativos.

Vehículos militares dañados de Rusia, cubiertos de nieve, expuestos en el centro de Kiev, Ucrania, el 16 de enero de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky)
Kyrylo Budanov, jefe de gabinete del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que llegó a Estados Unidos para discutir "los detalles del acuerdo de paz".

En un mensaje en la aplicación de mensajería Telegram, Budanov señaló que —junto con los negociadores Rustem Umerov y Davyd Arakhamia— se reunirá con el enviado de Washington, Steve Witkoff; el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll.

Zelenskyy afirmó el viernes que la delegación intentaría ultimar con los funcionarios estadounidenses los documentos para una propuesta de acuerdo de paz relacionados con las garantías de seguridad tras el conflicto y la recuperación económica.

Si aprueban las propuestas, Estados Unidos y Ucrania podrían firmar los documentos la próxima semana en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, dijo Zelenskyy en una conferencia de prensa en Kiev con el presidente de República Checa, Petr Pavel.

Trump tiene previsto viajar a Davos, según los organizadores.

Todavía sería necesario consultar al Kremlin sobre las propuestas.

Mientras, Rusia atacó infraestructura energética ucraniana en las provincias de Kiev y Odesa durante la madrugada del sábado, reportó el Ministerio de Energía. Más de 20 localidades de la región capitalina quedaron sin electricidad tras el operativo, indicó el ministerio en su canal oficial de Telegram.

Desde el inicio de la guerra, las tropas de Moscú han golpeado la red eléctrica de enemiga, especialmente en invierno. Su objetivo es debilitar la voluntad ucraniana de resistir en una estrategia que los funcionarios de Kiev denominan “convertir el invierno en un arma”.

El nuevo ministro de Energía ucraniano, Denys Shmyhal, dijo el viernes que Rusia lanzó 612 ataques a objetivos energéticos durante el año pasado. Los bombardeos se han intensificado en los últimos meses, mientras las temperaturas nocturnas caen a -18º Celsius (0º Fahrenheit).

Ucrania ha adoptado medidas de emergencia, como la flexibilización temporal de las restricciones del toque de queda para permitir que las población acuda a los centros de calefacción públicos establecidos por el gobierno cuando lo necesiten, apuntó Shmyhal. Los hospitales, las escuelas y otras infraestructuras críticas siguen siendo la máxima prioridad para el suministro de electricidad y calefacción, agregó el ministro.

Las autoridades han ordenado a las empresas estatales de energía Ukrzaliznytsia, Naftogaz y Ukroboronprom que compren urgentemente electricidad importada para cubrir al menos el 50% de su propio consumo, según Shmyhal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

