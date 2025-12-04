americateve

Delegación del Consejo de Seguridad de la ONU visita Siria por primera vez desde 1945

DAMASCO (AP) — Una delegación de representantes de los 15 estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas visitó Siria el jueves por primera vez desde la fundación del consejo en 1945.

Samuel Zbogar (cent) representante permanente de Eslovenia a las Naciones Unidas y presidente del Consejo de Seguridad, en Damasco, Siria, el 4 de diciembre del 2025. (AP foto/Omar Sanadiki)
La visita se produce justo antes del primer aniversario de la caída del ex presidente sirio Bashar Assad en una ofensiva relámpago de los rebeldes. Marca la continua reintegración del país en el ámbito internacional bajo su nuevo gobierno encabezado por el ex líder insurgente islamista y ahora presidente interino Ahmad al-Sharaa.

En breves declaraciones a los periodistas en Damasco, Samuel Žbogar, representante permanente de Eslovenia ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad, afirmó que la delegación había venido para "construir confianza", añadiendo que "espero que hoy hayamos dado un paso adelante".

Declaró que la delegación se había reunido con al-Sharaa, el ministro de Relaciones Exteriores Asaad al-Shibani y otros miembros del gabinete. El grupo también se reunió con el personal local de la ONU, líderes de la sociedad civil siria y religiosos, y comunidades afectadas por la violencia sectaria a principios de este año en la costa y en la provincia de Sweida, en el sur de Siria.

También se reunieron con los gobernadores de esas regiones y con representantes de la comisión para personas desaparecidas y comités formados para investigar la violencia sectaria, señaló.

Žbogar indicó que discutieron temas relacionados con la justicia, la reconciliación, la inclusión y el diálogo nacional en la transición política en curso del país, así como el desarrollo económico, la lucha contra el terrorismo y la "necesidad de que Siria no sea la fuente de amenaza para la seguridad de otros países".

La delegación, afirmó, reiteró el apoyo de la comunidad internacional a la "soberanía, unidad, independencia e integridad territorial" de Siria.

La agencia de noticias estatal siria SANA reportó que la delegación también visitó Jobar, un suburbio de Damasco gravemente dañado por la guerra, y sitios históricos en la parte antigua de la ciudad.

Señaló que las visitas del Consejo de Seguridad son raras porque requieren el acuerdo unánime de los 15 miembros.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

