Delegación del Congreso de EEUU busca tranquilizar a Dinamarca y Groenlandia tras amenazas de Trump

El senador Chris Coons, del Partido Demócrata, ofrece una conferencia de prensa con la delegación estadounidense, formada por senadores y miembros de la Cámara de Representantes, en Copenhague, Dinamarca, el 17 de enero de 2026. (Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix vía AP) AP

El jefe de la delegación, el senador demócrata de Delaware Chris Coons, señaló que la retórica actual en torno a Groenlandia está causando preocupación en el reino danés y apuntó que quiere calmar la situación.

"Espero que el pueblo del Reino de Dinamarca no pierda su fe en el pueblo estadounidense", afirmó Coons en Copenhague, añadiendo que Estados Unidos respeta a Dinamarca y a la OTAN "por todo lo que hemos hecho juntos".

Coons ofreció una conferencia de prensa antes de la celebración de las manifestaciones convocadas en Copenhague y Nuuk, la capital de Groenlandia, en apoyo a la isla autónoma.

Sus declaraciones contrastan con las que emanan de la Casa Blanca. Trump ha intentado justificar sus llamados a una toma de control por parte de Estados Unidos afirmando repetidamente que China y Rusia también están interesados en el territorio, que cuenta con vastas reservas inexploradas de minerales críticos. La Casa Blanca no ha descartado tomar la isla por la fuerza.

Trump lleva meses insistiendo en que su país debe controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo perteneciente a Dinamarca, aliado de Washington en la OTAN, y a principios de esta semana afirmó que cualquier cosa que no sea que la isla ártica en manos de Estados Unidos sería “inaceptable”.

Durante un acto sobre asistencia sanitaria en zonas rurales en la Casa Blanca, el mandatario relató el viernes cómo había amenazado a los aliados europeos con aranceles a productos farmacéuticos.

“Puede que haga lo mismo con Groenlandia”, dijo Trump. “Puede que imponga un arancel a los países si no están de acuerdo con lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Así que puede que lo haga”.

Era la primera vez que el presidente estadounidense mencionaba el uso de aranceles tratar de imponer su voluntad en este asunto.

A principios de semana, los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron en Washington con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El encuentro no resolvió las profundas diferencias entre ambas partes, pero se acordó establecer un grupo de trabajo, sobre cuyo propósito Dinamarca y la Casa Blanca ofrecieron más tarde comentarios públicos muy diferentes.

Los líderes europeos han insistido en que solo Dinamarca y Groenlandia deben decidir sobre cuestiones relacionadas con el territorio, y Dinamarca señaló esta semana que aumentará su su presencia militar en la isla en cooperación con sus aliados.

"No hay casi ningún aliado mejor para Estados Unidos que Dinamarca", afirmó Coons. "Si hacemos cosas que hagan que los daneses cuestionen si podemos ser considerados un aliado de la OTAN, ¿por qué otro país querría ser nuestro aliado o creería en nuestras declaraciones?".

