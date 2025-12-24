Delaware llora a policía asesinado en tiroteo en oficina de transporte

Matthew "Ty" Snook, de 34 años, de Hockessin, Delaware, estaba trabajando horas extras en una oficina del transporte cerca de Wilmington el martes cuando fue baleado por un hombre de 44 años, según la policía estatal. Logró sacar de peligro a un empleado local antes de ser baleado nuevamente. Murió más tarde en un hospital, al igual que el atacante, quien fue abatido por otro policía.

Snook, quien deja atrás a su esposa y a su hija de 1 año, era nativo de Delaware. Se graduó de la Universidad de Maryland, donde fue miembro del equipo de lucha, y había sido policía durante 10 años.

"Era conocido como un policía confiable, profesional y comprometido", declaró la policía estatal en un comunicado de prensa.

Lo describió como un compañero de confianza y un miembro querido de la comunidad, extendiendo sus condolencias a la familia.

"Estamos eternamente agradecidos con ellos por compartir a 'Ty' con nosotros y por los sacrificios que hicieron en apoyo de su servicio a los ciudadanos de Delaware", añade el comunicado.

Un fondo oficial establecido para apoyar a la familia describe al policía como un "amoroso esposo, un padre devoto y un amigo profundamente apreciado".

"Quienes lo conocieron recuerdan su presencia constante, su amabilidad y su inquebrantable compromiso con las personas que amaba. La familia significaba todo para Ty, y trabajaba todos los días para proveer, proteger y estar presente para aquellos más cercanos a él", indicó el organizador de la recaudación de fondos.

Las autoridades aún no han identificado públicamente al hombre armado ni han revelado un posible motivo para el tiroteo.

"Lo que sucedió hoy fue un acto de pura maldad, y si no fuera por el heroísmo de varios policías y otros oficiales, las consecuencias podrían haber sido mucho peores", señaló el gobernador de Delaware Matt Meyer en una conferencia de prensa el miércoles.

El departamento de transporte cerró sus oficinas en todo el estado. Todas las oficinas excepto el lugar del tiroteo reabrirán el lunes.

___________________________________

Ramer reportó desde Concord, Nueva Hampshire.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP