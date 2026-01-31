americateve

Delantero del Atlético de Madrid, Sorloth, es hospitalizado tras choque de cabezas

VALENCIA, España (AP) — El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth fue llevado a un hospital después de chocar cabezas con un jugador del Levante en un partido de La Liga el sábado, informó el club.

Sorloth, jugador de Noruega, colisionó con el defensor del Levante, Matías Moreno, mientras disputaban un balón a los 27 minutos del empate sin goles. Ambos fueron sustituidos de inmediato.

El Atlético informó que Sorloth sufrió un traumatismo craneal y fue trasladado a un hospital en Valencia para realizarle pruebas médicas.

Levante no informó de inmediato sobre el estado de Moreno.

Sorloth, de 30 años, ha marcado diez goles en todas las competiciones para el Atlético esta temporada. El equipo ocupa el tercer lugar en La Liga y se enfrentará al Club Brujas en un playoff de la Liga de Campeones el próximo mes.

También ayudó a Noruega a clasificarse para la Copa del Mundo en América del Norte.

