Delantero del Atlético de Madrid, Sorloth, es hospitalizado tras choque de cabezas

Sorloth, jugador de Noruega, colisionó con el defensor del Levante, Matías Moreno, mientras disputaban un balón a los 27 minutos del empate sin goles. Ambos fueron sustituidos de inmediato.

El Atlético informó que Sorloth sufrió un traumatismo craneal y fue trasladado a un hospital en Valencia para realizarle pruebas médicas.

Levante no informó de inmediato sobre el estado de Moreno.

Sorloth, de 30 años, ha marcado diez goles en todas las competiciones para el Atlético esta temporada. El equipo ocupa el tercer lugar en La Liga y se enfrentará al Club Brujas en un playoff de la Liga de Campeones el próximo mes.

También ayudó a Noruega a clasificarse para la Copa del Mundo en América del Norte.

