Del Brexit al Partygate: Cronología de la carrera de Johnson

Associated Press

Associated Press

2016: Es uno de los líderes de la campaña para sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, en oposición al entonces primer ministro David Cameron, un colega conservador. Cameron dimite luego que los votantes aprobaron el Brexit en un referendo nacional el 23 de junio de 2016.

2016-2018: Se desempeña como Secretario de Relaciones Exteriores bajo el gobierno de la sucesora de Cameron, la primera ministra Theresa May. Johnson renuncia en julio de 2018 al oponerse a la estrategia de May de un Brexit “suave” que mantendría estrechos vínculos con la UE.

7 de junio de 2019: Theresa May renuncia al cargo de líder del Partido Conservador por no haber logrado persuadir al Parlamento de que respalde el acuerdo sobre Brexit que negoció con la UE. El partido está dividido entre quienes respaldan a May y los intransigentes, encabezados por Johnson, que están dispuestos a arriesgarse a un Brexit sin acuerdo a fin de presionar por concesiones de la UE.

23 de julio de 2019: Eligen a Johnson líder del Partido Conservador en una votación de los miembros del partido. Asume el cargo de primer ministro al día siguiente, heredando un gobierno minoritario que depende de los votos del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte para aprobar la legislación. Johnson insiste en que Gran Bretaña abandonará la UE el 31 de octubre, haya o no un acuerdo.

28 de agosto de 2019: Johnson anuncia que cerrará el Parlamento hasta mediados de octubre, lo que dará a los opositores menos tiempo para impedir un Brexit sin acuerdo.

3 de septiembre de 2019: Veintiún legisladores rebeldes del Partido Conservador apoyan la ley que exige que el gobierno busque una extensión de las negociaciones del Brexit si no puede negociar un acuerdo con la UE. La medida es aprobada y los rebeldes son expulsados ​​del partido.

5 de septiembre de 2019: Johnson afirma que preferiría estar “muerto en una zanja” que pedir a la UE otra extensión.

24 de septiembre de 2019: La Corte Suprema del Reino Unido sentencia que la suspensión del Parlamento por parte del gobierno fue ilegal.

19 de octubre de 2019: Johnson pide a la UE que retrase el Brexit nuevamente. Se fija nueva fecha límite para el 31 de enero.

6 de noviembre de 2019: Se disuelve el Parlamento y se fijan elecciones anticipadas para mediados de diciembre, al tiempo que Johnson busca un mandato para su estrategia sobre el Brexit.

12 de diciembre de 2019: Johnson gana una mayoría de 80 escaños en las elecciones generales, lo que le da el respaldo para impulsar la legislación del Brexit. La victoria convierte a Johnson en el líder conservador con mayor éxito electoral desde Margaret Thatcher.

23 de enero de 2020: El acuerdo de Brexit se convierte en ley tras la aprobación del Parlamento del Reino Unido. El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo seis días después.

23 de marzo de 2020: Johnson decreta la primera cuarentena en el Reino Unido debido al COVID-19.

5 de abril de 2020: Hospitalizan a Johnson y posteriormente lo trasladan a cuidados intensivos con COVID-19. Le dan de alta del hospital el 12 de abril, y agradece a las enfermeras que se sentaron con él durante la noche para asegurarse que siguiera respirando.

3 y 4 de noviembre de 2021: El gobierno de Johnson ordena a los legisladores conservadores que apoyen un cambio en las reglas de ética con el fin de retrasar la suspensión de Owen Paterson, un partidario de Johnson censurado por violar las reglas de cabildeo. Se aprueba la medida. Un día después, ante el enfado de los legisladores de todos los partidos, Johnson cambia de rumbo y permite que los legisladores voten sobre la suspensión de Paterson, quien renuncia a su cargo.

30 de noviembre de 2021: Surgen acusaciones de que funcionarios gubernamentales asistieron a fiestas en oficinas del gobierno durante noviembre y diciembre de 2020, una violación a las reglas de la cuarentena por COVID-19. El escándalo se extiende ante reportes de más de una docena de fiestas. Johnson niega las acusaciones, pero los líderes de la oposición critican al gobierno por infringir la ley cuando la población de todo el país hacía sacrificios para combatir la pandemia.

8 de diciembre de 2021: Johnson autoriza la investigación del escándalo, denominado “Partygate”. Aumenta la presión para cuestionar a la conducción, pero queda en nada.

3 de febrero: Munira Mirza, por mucho tiempo asistente de Johnson, renuncia a Downing Street, seguida por otros tres colaboradores importantes.

23 de marzo: El gobierno anuncia un plan de gastos de mitad de año que recibe críticas por hacer muy poco para ayudar a la población que batalla con el aumento del costo de vida. El jefe del Tesoro, Rishi Sunak, se niega a retrasar un aumento planificado del impuesto sobre la renta o imponer un impuesto sobre ganancias imprevistas a las compañías de petróleo y gas que se benefician con el aumento de los precios de la energía.

9 de abril: Johnson se reúne con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Kiev y promete un nuevo paquete de apoyo militar y económico. La medida ayuda a impulsar a Johnson y sus partidarios, que argumentan que el gobierno no debería centrarse en las disputas políticas internas.

12 de abril: Johnson recibe una multa de 50 libras (63 dólares) por asistir a una de las fiestas en medio del confinamiento. Los partidos de la oposición lo caracterizan como el primer jefe de gobierno en la historia del Reino Unido que viola la ley estando en el cargo. Johnson ofrece disculpas, pero insiste en que no sabía que estaba violando las reglas.

22 de mayo: Se publican los resultados de la investigación “Partygate”, que detalla 16 reuniones en la casa y la oficina de Johnson y otras oficinas gubernamentales entre mayo de 2020 y abril de 2021. El informe detalla el consumo excesivo de alcohol entre algunos miembros del personal de Johnson, en un periodo en que millones de personas no podían ver a amigos y familiares.

26 de mayo: El gobierno da marcha atrás en su decisión fiscal sobre las empresas de petróleo y gas y anuncia planes para un gravamen de 25% sobre ganancias imprevistas.

6 de junio: Johnson gana por un escaso margen un voto de censura, con los legisladores conservadores votando 211 a 148 para respaldarlo. Pero la escala de la revuelta —alrededor de 41% votó en su contra— sacude su control del poder.

15 de junio: Christopher Geidt renuncia como asesor de ética de Johnson, acusando al gobierno conservador de planear incumplir las reglas de conducta.

24 de junio: Los conservadores de Johnson pierden dos antiguos bastiones ante los partidos de oposición en las elecciones especiales.

29 de junio: El Comité de Privilegios de todos los partidos del Parlamento emite un llamado a presentar pruebas para una pesquisa sobre si Johnson engañó al Parlamento sobre las fiestas durante el confinamiento.

30 de junio: Chris Pincher renuncia como subjefe de los conservadores en medio de acusaciones de que manoseó a dos invitados en un club privado en Londres. Surgen acusaciones previas de conducta sexual inapropiada sobre Pincher. Las preguntas giran en torno a si Johnson sabía sobre las acusaciones al momento en que a Pincher se le dio el trabajo.

5 de julio: Johnson ofrece disculpas por su manejo del escándalo de Pincher y dice que había olvidado que fue informado de las acusaciones. Dos de los ministros más importantes del gabinete de Johnson, el jefe del Tesoro, Rishi Sunak, y el secretario de Salud, Sajid Javid, renuncian al gobierno.

6 de julio: Unas tres docenas de ministros subalternos renuncian al gobierno, atacando el liderazgo de Johnson.

7 de julio: Johnson renuncia como líder del Partido Conservador, pero planea permanecer como primer ministro mientras se lleva a cabo la contienda por el liderazgo.

Fuente: Associated Press