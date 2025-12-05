americateve

Defensoría colombiana advierte falencias en plan de evacuación por riesgo de erupción de volcán

BOGOTÁ (AP) — La estatal Defensoría del Pueblo en Colombia advirtió el viernes que hay falencias en el plan de evacuación preventiva para la población en la zona de alto riesgo por la eventual erupción del volcán Puracé, que ha aumentado su actividad sísmica en los últimos días.

“Los alojamientos temporales designados no cumplen criterios básicos de habitabilidad, ni se evidencia disponibilidad suficiente de servicios de salud, ni rutas de evacuación seguras y efectivas”, indicó la Defensoría en un comunicado.

El volcán Puracé, con una altura de 4.640 metros sobre el nivel del mar, está ubicado en el departamento de Cauca, en el suroeste del país. Es considerado uno de los volcanes activos en Colombia y su última erupción significativa se registró en 1977, según el Servicio Geológico Colombiano.

En el área de influencia del volcán se ubica el municipio de Puracé, de una población de aproximadamente 15.000 personas, incluyendo comunidades indígenas. La autoridad local calcula que deben evacuar a cerca de 1.500 personas en la zona rural de más alto riesgo.

La estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) recomendó desde el sábado la evacuación preventiva de la población luego de que fuera declarada la alerta “naranja”, que indica que es probable una erupción en términos de días o semanas, mientras que el rojo es cuando la erupción es inminente o está en curso.

El más reciente reporte de la actividad del volcán del viernes indicó que continuaba en el mismo estado de alerta y la emisión de ceniza alcanzó una altura cercana a los 900 metros sobre la cima del volcán.

“Hasta ahora no hay una evacuación, porque no están las condiciones de albergues para poderlo hacer; de hecho, apenas están iniciando las adecuaciones”, dijo a The Associated Press Jefferson González López, consejero indígena del pueblo Kokonuko de Puracé.

González López recordó que en enero de este año también fue declarada la alerta “naranja” para el volcán Puracé y, pese a eso, “casi un año después no hay la construcción de albergues ni vías terciarias en buen estado para evacuar”.

Para la Defensoría del Pueblo, el aviso de evacuación actual “no cuenta con las previsiones mínimas que garanticen los derechos de la población en riesgo”, carece de información clara para la comunidad, un censo actualizado y como garantías para su eventual retorno.

“Preocupa la incertidumbre asociada con la manutención de la población evacuada, la salvaguarda de sus bienes y la situación en que quedan cultivos y animales domésticos y de producción”, indicó la Defensoría.

La Alcaldía de Puracé indicó a la AP a través de su oficina de prensa que aún no está en marcha la evacuación, debido a consideraciones técnicas que permitirán establecer la población exacta que debe evacuar. Explicó que buscan cumplir con la dotación adecuada de los alojamientos temporales con los lineamientos del Ministerio de Salud y de las Naciones Unidas, pero necesitan ayuda financiera del gobierno nacional por falta de recursos propios.

FUENTE: AP

