americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Defensa impulsa victoria 23-0 de Oregon ante Texas Tech en el Orange Bowl

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Matayo Uiagalelei provocó un balón suelto que llevó a un touchdown de Oregon, Jordon Davison corrió para dos anotaciones y los Ducks, sembrados en el quinto lugar, silenciaron a Texas Tech, con la cuarta mejor ofensiva, con una victoria en los cuartos de final del fútbol colegial el jueves 23-0 en el Orange Bowl

El defensive back de Oregon Brandon Finney celebra una intercepción en el Tazón de la naranja ante Texas Tech el jueves primero de enero del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky)
El defensive back de Oregon Brandon Finney celebra una intercepción en el Tazón de la naranja ante Texas Tech el jueves primero de enero del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Dante Moore lanzó para 234 yardas y Atticus Sappington pateó tres goles de campo para Oregon (13-1), que jugará contra el ganador del duelo entre el No. 1 Indiana y el No. 9 Alabama el 9 de enero.

El ganador del Peach Bowl volverá a Miami Gardens para el juego del título nacional el 19 de enero.

Texas Tech —que terminó con 12-2— llegó en segundo lugar a nivel nacional en puntos por juego (42.5) y quinto a nivel nacional en yardas por juego (480.3) pero no logró absolutamente nada. Los Red Raiders perdieron el balón cuatro veces, fueron detenidos en cuartas oportunidades en tres ocasiones más y tuvieron cuatro series de tres y fuera.

El quarterback Behren Morton — que completó 18 de 32 pases para solo 137 yardas — fue despojado por Uiagalelei a principios del tercer cuarto en territorio de los Red Raiders. Uiagalelei avanzó profundo en la zona roja y Davison anotó una jugada después para poner el marcador 13-0.

Morton lanzó una intercepción en la zona roja a principios del último periodo y una detención en cuarta oportunidad desde su propia yarda 30 a mitad del cuarto cuarto condenó cualquier posibilidad de remontada para los Red Raiders. Davison se lanzó desde la yarda uno con 16 segundos restantes para cerrar el marcador.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter