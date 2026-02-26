americateve

Declaran inconstitucional ley de Tennessee que castiga a funcionarios por políticas "santuario"

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Una ley de Tennessee que amenaza a funcionarios locales con cargos por delito grave y posible tiempo en prisión en caso de votar a favor de las llamadas “políticas santuario” fue declarada inconstitucional después de que el estado se negó a defenderla ante los tribunales.

El Capitolio de Tennessee, el 23 de abril de 2024, en Nashville. (AP Foto/George Walker IV, Archivo)
El Capitolio de Tennessee, el 23 de abril de 2024, en Nashville. (AP Foto/George Walker IV, Archivo) AP

El canciller de Nashville, Russell Perkins, firmó el miércoles una orden que había sido acordada entre la oficina del fiscal general de Tennessee y los siete concejales metropolitanos de Nashville-Condado de Davidson que presentaron una demanda para impugnar la medida.

La oficina del fiscal general Jonathan Skrmetti dejó en claro durante meses que no defendería la disposición. El republicano señaló en septiembre que la Constitución otorga “inmunidad absoluta para todos los votos legislativos, ya sea a nivel federal, estatal o local”, aunque es ilegal que las ciudades y condados de Tennessee promulguen leyes santuario.

El concejal Clay Capp señaló en un comunicado de prensa que el resultado del caso garantiza que los funcionarios de Tennessee puedan representar a sus electores “sin tener que mirar por encima del hombro la posibilidad de sanciones penales”.

“Este acuerdo reafirma un principio básico estadounidense: el gobierno no puede procesarte por cómo votas”, dijo Capp en el comunicado. “Tennessee intentó amordazar a los funcionarios locales con amenazas de prisión, pero la Constitución no lo permite”.

La Legislatura, con supermayoría republicana, y el gobernador Bill Lee aprobaron a principios del año pasado una iniciativa para ayudar al gobierno de Trump con la aplicación de las leyes migratorias. La medida incluye la posibilidad de presentar cargos por delito grave de Clase E —castigado con hasta seis años de prisión— contra cualquier funcionario local electo que vote a favor de o adopte una llamada política santuario, según la definición de la ley estatal. Esto podría incluir votar a favor de restricciones de gobiernos locales que obstaculicen los esfuerzos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para detener a migrantes que se encuentren en el país sin autorización legal.

Los legisladores republicanos mantuvieron la disposición en un proyecto de ley migratoria más amplio a pesar de las advertencias de los asesores legislativos de que la sanción podría ser inconstitucional.

La cúpula republicana en la Legislatura defendió la sanción, incluido el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, William Lamberth, quien la ha calificado como “el delito grave más fácil de evitar en todo el mundo”.

Las ciudades santuario se volvieron ilegales en Tennessee en 2019, amenazando a los gobiernos que no cumplan con la posibilidad de perder fondos estatales para desarrollo económico.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

