Decenas de desaparecidos tras naufragio de barco con más de 200 migrantes frente a Gambia

Al menos 102 sobrevivientes fueron rescatados y se recuperaron siete cadáveres del barco que volcó en la víspera de Año Nuevo en la región de North Bank, al noroeste del país, explicó el presidente, Adama Barrow, en un mensaje institucional.

Los servicios de emergencias se unieron a pescadores de la zona y voluntarios en la búsqueda de las víctimas, días después del incidente registrado el miércoles cerca de la localidad de Jinack, señaló.

Miles de africanos desesperados por encontrar oportunidades en Europa ponen en riesgo sus vidas embarcándose en la ruta atlántica, una de las más letales del mundo, que conecta la costa de África Occidental a través de Gambia, Senegal y Mauritania.

Muchos de quienes intentan llegar a España a través de las Islas Canarias nunca lo logran debido al elevado riesgo de que las embarcaciones naufraguen. En agosto de 2025, unas 150 personas murieron o desaparecieron después de que su barco, que había partido desde Gambia, volcara frente a la costa mauritana. Un incidente similar en julio de 2024 se cobró la vida de más de una docena de migrantes, y otros 150 fueron declarados como desaparecidos.

La causa de la última tragedia migratoria no estaba clara. El Ministerio de Defensa de Gambia dijo que la embarcación fue encontrada "encallada en un banco de arena".

"El plan nacional de respuesta a emergencias ha sido activado y el gobierno ha desplegado recursos adecuados para intensificar los esfuerzos y brindar ayuda a los sobrevivientes", indicó Barrow.

Algunos de los 102 sobrevivientes estaban recibiendo atención médica urgente, añadió.

Al tiempo que ofreció sus condolencias a las familias, Barrow prometió una investigación completa y calificó el accidente como un "doloroso recordatorio de la naturaleza peligrosa y amenazante de la migración irregular".

"El gobierno reforzará los esfuerzos para prevenir la migración irregular y sigue decidido a crear oportunidades más seguras y dignas para que los jóvenes puedan cumplir sus sueños", agregó.

