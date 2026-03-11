americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Decano de catedral en Pittsburgh, acusado de robar más de $1.000 en tarjetas de béisbol

PITTSBURGH (AP) — El principal sacerdote y decano de la Catedral Episcopal de la Trinidad, en el centro de Pittsburgh, enfrenta cargos tras ser acusado de robar más de 1.000 dólares en tarjetas de béisbol de un Walmart.

Un hombre camina frente a la Catedral Episcopal de la Trinidad, en el centro de Pittsburgh, el miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar)
Un hombre camina frente a la Catedral Episcopal de la Trinidad, en el centro de Pittsburgh, el miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

La policía arrestó al muy reverendo Aidan Smith el 27 de febrero, justo después de que saliera del Walmart en el municipio de Economy Borough, a las afueras de Pittsburgh, con 27 paquetes de tarjetas de béisbol ocultos bajo la ropa y en una caja de cartón, según registros judiciales.

Smith, de 42 años, fue acusado de recibir propiedad robada y de hurto en comercios.

La policía acudió tras una llamada de seguridad de Walmart, cuyos empleados indicaron que Smith estaba de nuevo en la tienda después de haber robado en días anteriores. La policía señaló que en un video de seguridad de Walmart puede verse que Smith también tomó tarjetas de béisbol en cada uno de los cuatro días previos y se fue sin pagar.

Walmart valoró las tarjetas de béisbol robadas en 1.099,99 dólares, indicó la policía.

En un mensaje enviado la semana pasada a los miembros de la catedral, la reverendísima Ketlen Solak, obispa de la Diócesis Episcopal de Pittsburgh, afirmó que funcionarios diocesanos investigarán la situación y seguirán los cánones de la iglesia que establecen el proceso para manejar la mala conducta del clero.

“He hablado con Aidan y le he asegurado nuestras oraciones por él en este difícil momento. Por favor, oren por Aidan, por Melanie y sus hijos, por toda la congregación de la catedral mientras lamentamos esta noticia, y por todos los involucrados en esta dura situación”, escribió la obispa.

En su mensaje, Solak indicó que Smith estaba con licencia administrativa desde finales de enero. La diócesis no explicó el motivo. El abogado defensor de Smith declinó hacer comentarios.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter