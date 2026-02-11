americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

De Zerbi deja de ser el técnico de Marsella tras humillante derrota 5-0 ante el PSG

MARSELLA, Francia (AP) — Roberto De Zerbi fue destituido como técnico del Olympique de Marsella tras sufrir una humillante derrota 5-0 ante el Paris Saint-Germain en el clásico del fútbol francés.

El técnico de Marsella Roberto De Zerbi dicta instrucciones durante el partido contra Paris FC en la liga francesa, el sábado 31 de enero de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus)
El técnico de Marsella Roberto De Zerbi dicta instrucciones durante el partido contra Paris FC en la liga francesa, el sábado 31 de enero de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus) AP

El Marsella, nueve veces campeón de Francia, informó a primera hora del miércoles que la salida del entrenador italiano fue una decisión tomada “de mutuo acuerdo”.

La contundente derrota el domingo en el Parque de los Príncipes permitió al campeón vigente PSG restablecer su ventaja de dos puntos sobre Lens después de 21 jornadas. El Marsella quedó en el cuarto lugar tras el revés.

La salida de De Zerbi se sumó a otro fiasco: la derrota 3-0 ante Club Brujas, hace dos semanas, la cual provocó la eliminación del Marsella de la Liga de Campeones.

De Zerbi, quien se había disculpado con los hinchas del Marsella tras la derrota contra su acérrimo rival PSG, llegó al club en 2024 después de dos temporadas al mando del Brighton de la Liga Premier. Después de modificar el estilo de juego en su primera temporada en el sur de Francia, sus recientes decisiones habían dejado perplejos a muchos observadores.

“Tras consultas que involucraron a todas las partes interesadas en la dirección del club —el propietario, presidente, director de fútbol y entrenador principal— se decidió optar por un cambio en la dirección del primer equipo”, dijo el Marsella. "Esta fue una decisión colectiva y difícil, tomada tras una consideración exhaustiva, en el mejor interés del club y para abordar los desafíos deportivos del final de la temporada”.

De Zerbi llevó al Marsella a un segundo lugar la temporada pasada. El Marsella no anunció de inmediato un reemplazo para De Zerbi antes del partido de liga del sábado contra Estrasburgo.

Desde que el propietario estadounidense Frank McCourt compró el Marsella en 2016, el antiguo gigante del fútbol francés no ha logrado encontrar ninguna forma de estabilidad, con una sucesión de entrenadores y crisis que a veces se tornaron violentas.

El Marsella dominó el fútbol doméstico a finales de los años 1980 y principios de los 1990. Fue el único equipo francés en ganar la Liga de Campeones antes de que el PSG se consagró el año pasado. No ha ganado su propio título de liga desde 2010.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Un miembro de la policía del condado Pima se ve junto a su vehículo ante la casa de Nancy Guthrie el martes 10 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona. (AP Foto/Ty ONeil)

Detienen a una persona para interrogarla por la desaparición de Nancy Guthrie

Esta imagen, tomada de un video, muestra a estudiantes saliendo de la escuela Tumbler Ridge tras un tiroteo, en Canadá, el 10 de febrero de 2026. (Jordon Kosik via AP)

Tiroteo en escuela de Canadá deja 8 muertos y decenas de heridos

Congresistas cubanoamericanos pedirán a Trump encausar a Raúl Castro por asesinato de pilotos de Hermanos al Rescate
EXCLUSIVA

Congresistas cubanoamericanos pedirán a Trump encausar a Raúl Castro por asesinato de pilotos de Hermanos al Rescate

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter