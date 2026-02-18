De tractores agrícolas automatizados a calificar exámenes, la IA mejora la eficiencia en India

Un tractor autónomo operado con IA se emplea para cosechar patatas en una plantación cerca de Karnal, India, el 10 de febrero de 2026. (AP Foto/Piyush Nagpal) AP

A unos 145 kilómetros (90 millas) de distancia, en la capital, Nueva Delhi, el educador Swetank Pandey empleó una automatización similar en su academia de formación: algoritmos escanearon y calificaron los exámenes manuscritos de aspirantes a las competitivas oposiciones de la función pública india.

Del campo a las aulas, la IA se está convirtiendo rápidamente en una herramienta para que muchos indios aumenten la eficiencia y reduzcan tiempo, los costos y la mano de obra. Los pioneros en adoptarla, como Virk y Pandey, sostienen que les ayuda a incrementar la productividad mientras ponen a prueba el potencial de la IA para encontrar soluciones en el trabajo.

“Puedo cultivar de manera muy eficiente y estoy muy feliz por hacer el trabajo que solían hacer mi abuelo y mi padre. Continúo con la tradición con la tecnología adecuada”, dijo Virk.

A medida que el uso de la IA se dispara en todo el mundo, la tecnología gana terreno de forma constante en India, donde empresas, startups y particulares experimentan con nuevas maneras de mejorar la eficiencia.

El gobierno también está poniendo en marcha iniciativas nacionales para financiar la investigación y capacitar a trabajadores en el sector. Ese impulso se muestra esta semana en una cumbre de cinco días en Nueva Delhi a la que asisten jefes de Estado y destacados directivos del sector tecnológico.

Con casi 1.000 millones de usuarios de internet, India se ha convertido también en una pieza clave para que las tecnológicas globales expandan sus negocios de IA en uno de los mercados digitales de más rápido crecimiento del mundo.

Microsoft anunció en diciembre una inversión de 17.500 millones de dólares durante cuatro años para ampliar la infraestructura de nube e IA en India. Le siguió Google, con una inversión de 15.000 millones de dólares a lo largo de cinco años, que incluye planes para su primer centro de inteligencia artificial en el país.

"Se han puesto en marcha algunos casos de uso interesantes. Hay plataformas de crecimiento que ahora están incorporando IA”, manifestó Sangeeta Gupta, vicepresidenta sénior de NASSCOM, un destacado organismo que representa a la industria tecnológica india.

Pero la adopción de la inteligencia artificial en India tiene sus limitaciones.

El país aún va rezagado en el desarrollo de su propio modelo a gran escala, como OpenAI, con sede en Estados Unidos, o la china DeepSeek, lo que pone de manifesto desafíos como el acceso limitado a chips semiconductores avanzados, a centros de datos y a los cientos de lenguas locales de las que aprender.

Aunque las tecnológicas han incrementado el gasto en capacitación y reconversión laboral en IA, quienes no logran adaptarse se están quedando fuera. Tata Consultancy Services, la mayor empresa privada del país, recortó más de 12.000 puestos de trabajo el año pasado, impulsado por un rápido giro hacia la IA.

Al mismo tiempo, sin embargo, personas como Virk y Pandey aseguran que las herramientas de IA ya están haciendo su trabajo más rápido y eficiente.

Agricultura de precisión mediante

Virk se topó por primera vez con tecnología agrícola impulsada por inteligencia artificial hace cinco años, mientras estudiaba y trabajaba en Estados Unidos. Cuando regresó al país en 2021, importó el sistema de una empresa sueca y lleva dos años usándolo en su propiedad.

Su tractor automatizado puede sembrar, rociar fertilizante y cosechar cultivos. El sistema cuesta alrededor de 3.864 dólares y combina un motor de dirección, señales satelitales que ayudan a mover el vehículo con precisión y un software impulsado por IA que convierte datos en movimiento.

También registra errores y los sube a una plataforma en la nube, donde la empresa de software analiza los datos y envía actualizaciones relativas a la máquina.

“La tecnología y la inteligencia desempeñan un papel importante en esto. El tractor trabaja en línea recta. Tiene una precisión de 0,01 centímetros (0,004 pulgadas)”, indicó el agricultor.

Este vehículo ha reducido a la mitad su tiempo de trabajo, aseveró.

“Su característica más especial es que aprende por sí mismo”, explicó Virk.

La IA llega a las famosas fábricas de exámenes

El educador Pandey enseña en un centro de preparación para la función pública, un sector conocido por su feroz competencia. Millones de jóvenes indios luchan cada año por puestos en el sector público, y los centros de formación procesan enormes cantidades de pruebas, evaluaciones y revisiones.

Pandey señaló que la IA ha facilitado la gestión de esa carga de trabajo.

Gracias a grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini y Claude, junto con otras herramientas de automatización, Pandey y su equipo escanean y evalúan hojas de respuestas, crean material de estudio específico y estructuran los programas de estudio para los candidatos.

Según Pandey, la tecnología le ayuda a realizar tareas repetitivas, lo que permite evaluar decenas de miles de hojas de respuestas en apenas 20 o 25 minutos.

“Si se tiene una máquina mejor, un modelo más grande, puedes hacerlo en dos minutos”, agregó.

Por ahora, su academia emplea un modelo híbrido. La IA ayuda con las evaluaciones y los docentes revisan el resultado, lo que supone una mejora tanto en velocidad como en calidad.

Pandey dijo que la IA suele producir materiales que los estudiantes consideran más cercano que el elaborado por los profesores.

“La IA puede darnos por adelantado una idea básica de lo que el estudiante está haciendo ahora y de lo que deberían hacer después para poder alcanzar sus objetivos”, explicó.

